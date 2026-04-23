Зеленский срочно отправился на Кипр: Украину ждут три судьбоносных решения

Президент Украины Владимир Зеленский лично присоединится к неформальному заседанию Европейского совета, которое стартует 23 апреля на Кипре. Первоначально предполагалось, что глава государства будет участвовать в формате видеосвязи, однако впоследствии его присутствие было подтверждено напрямую. Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

По словам Денежной средства, лидеры Евросоюза с удовольствием встретят Зеленского лично в "важный для Европы момент", что подчеркивает значение нынешних переговоров. Именно он отметил символичность и политическую значимость участия украинского президента во встрече.

Мероприятие проходит в рамках председательства Кипра в Совете Европейского Союза и охватывает два города — Никосию и Айя-Напу. Участие в нем принимают лидеры 27 стран-членов ЕС, которые обсуждают ключевые стратегические вопросы для будущего Европы.

Одной из главных тем станет война России против Украины. Ожидается, что Владимир Зеленский выступит перед участниками вечернего рабочего ужина 23 апреля. В ходе выступления планируется обсуждение ситуации на фронте, а также дальнейшие шаги по усилению военной и финансовой поддержки Украины со стороны партнеров.

Кроме украинского вопроса, лидеры ЕС рассмотрят более широкие геополитические вызовы, в частности обострение ситуации на Ближнем Востоке и напряженность вокруг Ирана. Отдельное внимание будет уделено долгосрочному финансовому планированию Союза — подготовке многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Президент Украины ранее заявлял о готовности к возобновлению переговорного процесса в трехстороннем формате и подчеркивал открытость Украины к диалогу на любых международных площадках, кроме территории России и Беларуси.

"Комментарии" уже писали, что в четверг, 23 апреля, российские силы атаковали беспилотниками гражданскую транспортную инфраструктуру на территории Житомирской области. В результате удара погибла женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем телеграмм-канале.