“Зеленський та Кличко прийшли і підуть”: у Раді попередили про небезпечні експерименти

В Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону. Зима 2025-2026 року стала складною для багатьох українців — у частини населених пунктів через ворожі обстріли виникли проблеми з теплопостачанням, складною була ситуація з електропостачанням. На тлі цих проблем заговорили про альтернативні методи забезпечення українців теплом та світлом. Однак у Верховній Раді переконані, що експерименти можуть бути небезпечними

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко переконаний, що говорити про когенерацію мають енергетики та технарі мовою кіловат-годин, гігакалорій, пропускної здатності мереж, гідравлічних моделей, схем теплопостачання. Якщо почати пояснювати все це детально, більшість просто не зрозуміє, переконаний політик.

“Я, як киянин, буду захищати інтереси свого міста. Кличко і Зеленський прийшли й підуть. А інтереси Києва і киян залишаються. І я не хочу, щоб аматори та невігласи почали експериментувати з цією “когенерацією”. Дев’яносто відсотків тих, хто сьогодні говорить про когенерацію, не розуміють, про що вони говорять”, — зауважив народний депутат.

За його словами, найкраща і найефективніша когенерація, яка є сьогодні в Україні — це ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька ТЕЦ та інші ТЕС. Це, пояснив політик, і є когенерація — вони виробляють одночасно і тепло, і електроенергію.

“Ці великі установки будували справжні інженери й енергетики. Люди, які були на голову, а то й на дві голови вище за багатьох теперішніх управлінців. Цю систему енергозабезпечення Києва створювали десятки років, десятки проєктних інститутів працювали над нею”, — підсумував нардеп.

