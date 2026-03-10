“Зеленський та Кличко прийшли і підуть”: у Раді попередили про небезпечні експерименти

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону. Зима 2025-2026 року стала складною для багатьох українців — у частини населених пунктів через ворожі обстріли виникли проблеми з теплопостачанням, складною була ситуація з електропостачанням. На тлі цих проблем заговорили про альтернативні методи забезпечення українців теплом та світлом. Однак у Верховній Раді переконані, що експерименти можуть бути небезпечними
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Олексій Кучеренко переконаний, що говорити про когенерацію мають енергетики та технарі мовою кіловат-годин, гігакалорій, пропускної здатності мереж, гідравлічних моделей, схем теплопостачання. Якщо почати пояснювати все це детально, більшість просто не зрозуміє, переконаний політик.
За його словами, найкраща і найефективніша когенерація, яка є сьогодні в Україні — це ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька ТЕЦ та інші ТЕС. Це, пояснив політик, і є когенерація — вони виробляють одночасно і тепло, і електроенергію.
