"Зеленский и Кличко пришли и уйдут": в Раде предупредили об опасных экспериментах

В Украине начали подготовку к следующему отопительному сезону. Зима 2025-2026 года стала сложной для многих украинцев – у части населенных пунктов из-за вражеских обстрелов возникли проблемы с теплоснабжением, сложной была ситуация с электроснабжением. На фоне этих проблем заговорили об альтернативных методах обеспечения украинцев теплом и светом. Однако в Верховной Раде убеждены, что эксперименты могут быть опасными.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко убежден, что говорить о когенерации должны энергетики и технари на языке киловатт-часов, гигакалорий, пропускной способности сетей, гидравлических моделей, схем теплоснабжения. Если начать объяснять все это подробно, большинство просто не поймет, уверен политик.

"Я, как киевлянин, буду защищать интересы своего города. Кличко и Зеленский пришли и уйдут. А интересы Киева и киевлян остаются. И я не хочу, чтобы любители и невежды начали экспериментировать с этой "когенерацией". Девяносто процентов тех, кто сегодня говорит о когенерации, не понимают, о чем они говорят”, — заметил народный депутат.

По его словам, лучшая и эффективная когенерация, которая есть сегодня в Украине — это ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая ТЭЦ и другие ТЭС. Это, объяснил политик, и есть когенерация – они производят одновременно и тепло, и электроэнергию.

"Эти большие установки строили настоящие инженеры и энергетики. Люди, которые были на голову, а то и на две головы выше многих нынешних управленцев. Эту систему энергообеспечения Киева создавали десятки лет, десятки проектных институтов работали над ней", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг готовил сокрушительный удар по Киеву.