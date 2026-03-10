logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 "Зеленский и Кличко пришли и уйдут": в Раде предупредили об опасных экспериментах
commentss НОВОСТИ Все новости

"Зеленский и Кличко пришли и уйдут": в Раде предупредили об опасных экспериментах

Народный депутат Кучеренко рассказал о реальных интересах киевлян

10 марта 2026, 14:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине начали подготовку к следующему отопительному сезону. Зима 2025-2026 года стала сложной для многих украинцев – у части населенных пунктов из-за вражеских обстрелов возникли проблемы с теплоснабжением, сложной была ситуация с электроснабжением. На фоне этих проблем заговорили об альтернативных методах обеспечения украинцев теплом и светом. Однако в Верховной Раде убеждены, что эксперименты могут быть опасными.

"Зеленский и Кличко пришли и уйдут": в Раде предупредили об опасных экспериментах

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко убежден, что говорить о когенерации должны энергетики и технари на языке киловатт-часов, гигакалорий, пропускной способности сетей, гидравлических моделей, схем теплоснабжения. Если начать объяснять все это подробно, большинство просто не поймет, уверен политик.

"Я, как киевлянин, буду защищать интересы своего города. Кличко и Зеленский пришли и уйдут. А интересы Киева и киевлян остаются. И я не хочу, чтобы любители и невежды начали экспериментировать с этой "когенерацией". Девяносто процентов тех, кто сегодня говорит о когенерации, не понимают, о чем они говорят”, — заметил народный депутат.

По его словам, лучшая и эффективная когенерация, которая есть сегодня в Украине — это ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая ТЭЦ и другие ТЭС. Это, объяснил политик, и есть когенерация – они производят одновременно и тепло, и электроэнергию.

"Эти большие установки строили настоящие инженеры и энергетики. Люди, которые были на голову, а то и на две головы выше многих нынешних управленцев. Эту систему энергообеспечения Киева создавали десятки лет, десятки проектных институтов работали над ней", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг готовил сокрушительный удар по Киеву.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reel/1471720144608423/
Теги:

Новости

Все новости