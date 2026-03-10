"Зеленский и Кличко пришли и уйдут": в Раде предупредили об опасных экспериментах

Рубрики
В Украине начали подготовку к следующему отопительному сезону. Зима 2025-2026 года стала сложной для многих украинцев – у части населенных пунктов из-за вражеских обстрелов возникли проблемы с теплоснабжением, сложной была ситуация с электроснабжением. На фоне этих проблем заговорили об альтернативных методах обеспечения украинцев теплом и светом. Однако в Верховной Раде убеждены, что эксперименты могут быть опасными.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Алексей Кучеренко убежден, что говорить о когенерации должны энергетики и технари на языке киловатт-часов, гигакалорий, пропускной способности сетей, гидравлических моделей, схем теплоснабжения. Если начать объяснять все это подробно, большинство просто не поймет, уверен политик.
По его словам, лучшая и эффективная когенерация, которая есть сегодня в Украине — это ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая ТЭЦ и другие ТЭС. Это, объяснил политик, и есть когенерация – они производят одновременно и тепло, и электроэнергию.
