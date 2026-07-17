"Зеленський створив усі умови": озвучено гучний прогноз про шанси Федорова стати президентом України

Колишній міністр оборони Михайло Федоров може стати одним із найвпливовіших українських політиків наступних років. Таку оцінку дав політтехнолог Сергій Гайдай, коментуючи дискусію щодо можливих президентських амбіцій очільника Мінцифри.

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За словами Гайдая, наразі немає підстав стверджувати, що Федоров уже планує балотуватися на посаду президента. Водночас, на його переконання, політичні амбіції нерідко формуються під впливом ситуації та обставин.

"Чи є в нього амбіції, я не знаю. Але ви повинні розуміти, що інколи амбіції народжуються від обставин. Президент створив всі обставини, щоб у нього ці амбіції виникли, бо іншого шляху немає", – заявив Гайдай.

Політтехнолог також наголосив, що самих амбіцій недостатньо для політичного успіху. На його думку, визначальним є здатність демонструвати конкретні результати.

"Тільки політичні амбіції можуть привести тебе до результату. Якщо в тебе їх немає, тобою грають ті, у кого ці амбіції є, або інтригани з держапарату", – зазначив він.

Гайдай також прокоментував поширені порівняння Михайла Федорова з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. На його думку, Залужний за своїм світоглядом значно ближчий до нинішнього головнокомандувача Олександра Сирського, хоча й має більш привабливий публічний образ.

Водночас, якщо говорити про політичне майбутнє, політтехнолог віддає перевагу саме Федорову.

"Якщо б мені обирати серед них, я б більше був за Федорова – це майбутнє. Залужний – це минуле, вибачте", – сказав Гайдай.

На думку експерта, саме Михайло Федоров має найбільший потенціал стати одним із лідерів нового покоління української політики. Водночас реалізація такого сценарію, за його словами, залежатиме як від розвитку політичної ситуації в країні, так і від особистих рішень самого ексочільника Міноборони.

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