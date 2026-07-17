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"Зеленский создал все условия": озвучен громкий прогноз о шансах Федорова стать президентом Украины

Политтехнолог считает, что именно Михаил Федоров имеет наибольший потенциал стать одним из лидеров новой украинской политики, тогда как Залужный уже теряет политическую перспективу

17 июля 2026, 12:05
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Клименко Елена

Бывший министр обороны Михаил Федоров может стать одним из самых влиятельных украинских политиков в последующие годы. Такую оценку дал политтехнолог Сергей Гайдай, комментируя дискуссию по поводу возможных президентских амбиций главы Минцифры.

"Зеленский создал все условия": озвучен громкий прогноз о шансах Федорова стать президентом Украины

Фото: из открытых источников

По словам Гайдая, нет оснований утверждать, что Федоров уже планирует баллотироваться на пост президента. В то же время, по его мнению, политические амбиции нередко формируются под влиянием ситуации и обстоятельств.

"Есть ли у него амбиции, я не знаю. Но вы должны понимать, что иногда амбиции рождаются от обстоятельств. Президент создал все обстоятельства, чтобы у него эти амбиции возникли, потому что другого пути нет", – заявил Гайдай.

Политтехнолог также подчеркнул, что самих амбиций недостаточно для политического успеха. По его мнению, определяющим является способность демонстрировать конкретные результаты.

"Только политические амбиции могут привести тебя к результату. Если у тебя их нет, тобой играют те, у кого эти амбиции есть или интриганы из госаппарата", — отметил он.

Гайдай также прокомментировал распространенные сравнения Михаила Федорова с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По его мнению, Залужный по своему мировоззрению значительно ближе к нынешнему главнокомандующему Александру Сырскому, хотя и более привлекательный публичный образ.

В то же время, если говорить о политическом будущем, политтехнолог предпочитает именно Федорова.

"Если бы мне выбирать среди них, я бы больше был за Федорова – это будущее. Залужный – это прошлое, извините", – сказал Гайдай.

По мнению эксперта, именно Михаил Федоров имеет самый большой потенциал стать одним из лидеров нового поколения украинской политики. В то же время, реализация такого сценария, по его словам, будет зависеть как от развития политической ситуации в стране, так и от личных решений самого эксочельщика Минобороны.

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