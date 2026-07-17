"Зеленский создал все условия": озвучен громкий прогноз о шансах Федорова стать президентом Украины

Бывший министр обороны Михаил Федоров может стать одним из самых влиятельных украинских политиков в последующие годы. Такую оценку дал политтехнолог Сергей Гайдай, комментируя дискуссию по поводу возможных президентских амбиций главы Минцифры.

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По словам Гайдая, нет оснований утверждать, что Федоров уже планирует баллотироваться на пост президента. В то же время, по его мнению, политические амбиции нередко формируются под влиянием ситуации и обстоятельств.

"Есть ли у него амбиции, я не знаю. Но вы должны понимать, что иногда амбиции рождаются от обстоятельств. Президент создал все обстоятельства, чтобы у него эти амбиции возникли, потому что другого пути нет", – заявил Гайдай.

Политтехнолог также подчеркнул, что самих амбиций недостаточно для политического успеха. По его мнению, определяющим является способность демонстрировать конкретные результаты.

"Только политические амбиции могут привести тебя к результату. Если у тебя их нет, тобой играют те, у кого эти амбиции есть или интриганы из госаппарата", — отметил он.

Гайдай также прокомментировал распространенные сравнения Михаила Федорова с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По его мнению, Залужный по своему мировоззрению значительно ближе к нынешнему главнокомандующему Александру Сырскому, хотя и более привлекательный публичный образ.

В то же время, если говорить о политическом будущем, политтехнолог предпочитает именно Федорова.

"Если бы мне выбирать среди них, я бы больше был за Федорова – это будущее. Залужный – это прошлое, извините", – сказал Гайдай.

По мнению эксперта, именно Михаил Федоров имеет самый большой потенциал стать одним из лидеров нового поколения украинской политики. В то же время, реализация такого сценария, по его словам, будет зависеть как от развития политической ситуации в стране, так и от личных решений самого эксочельщика Минобороны.

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