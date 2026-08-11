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Зеленский стрімко котиттся у прірву: політолог попередив про вкрай тривожний сигнал для України

Політолог заявив, що президент опинився на четвертому місці за рівнем довіри, а розрив між довірою та недовірою до Зеленського скорочується

11 серпня 2026, 17:05
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Клименко Елена

В Україні змінюється розстановка суспільної довіри до провідних політиків, тоді як Росія дедалі більше закриває простір для будь-якої політичної конкуренції. На це звернув увагу політолог, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. За його словами, Москва побоюється, що під час виборчої кампанії антивоєнна риторика може посилити суспільне невдоволення на тлі економічних труднощів, дефіциту пального, проблем із бізнесом та безробіттям.

Зеленский стрімко котиттся у прірву: політолог попередив про вкрай тривожний сигнал для України

Фото: з відкритих джерел

Окремо політолог згадав російські диверсійні активності у Європі. Він припустив, що спроби використання безпілотників із вибухівкою на території Німеччини можуть бути елементом ширшої стратегії Кремля. 

"Це російський план хаосу для країн Європи, який вони намагаються реалізувати", — наголосив експерт. 

Водночас особливу увагу Леонов приділив ситуації в Україні та динаміці довіри до президента Володимира Зеленського. За наведеними в ефірі даними КМІС, глава держави опинився на четвертій позиції за рівнем довіри — після Валерія Залужного, Михайла Федорова та Кирила Буданова.

Політолог підкреслив, що рейтинг довіри сам по собі не є прогнозом майбутніх виборів, однак він демонструє зміну суспільних настроїв.

"Динаміка показує, що він просідає далі", — зазначив Леонов. 

На його думку, важливим сигналом є одночасне зниження довіри до Зеленського та зростання недовіри. Серед причин такої тенденції експерт назвав корупційні проблеми та переконання частини українців, що президентська влада несе відповідальність за їхнє поглиблення.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія посилила ракетні та дронові атаки по Україні, зокрема по Києву та Запоріжжю. У ніч проти 11 серпня окупанти застосували балістичні ракети, "Циркони", КАБи та безпілотники.  

 

 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-iw0K4jF2HE&t=2s
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