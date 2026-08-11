Зеленский стремительно катится в пропасть: политолог предупредил о крайне тревожном сигнале для Украины

В Украине меняется расстановка общественного доверия к ведущим политикам, в то время как Россия все больше закрывает пространство для любой политической конкуренции. На это обратил внимание политолог, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. По его словам, Москва опасается, что во время избирательной кампании антивоенная риторика может усилить общественное недовольство на фоне экономических проблем, дефицита горючего, проблем с бизнесом и безработицей.

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Отдельно политолог упомянул российские диверсионные активности в Европе. Он предположил, что попытки использования беспилотников со взрывчаткой на территории Германии могут являться элементом более широкой стратегии Кремля.

"Это российский план хаоса для стран Европы, который они пытаются реализовать", — подчеркнул эксперт.

В то же время, особое внимание Леонов уделил ситуации в Украине и динамике доверия к президенту Владимиру Зеленскому. По приведенным в эфире данным КМИС, глава государства оказался на четвертой позиции по уровню доверия после Валерия Залужного, Михаила Федорова и Кирилла Буданова.

Политолог подчеркнул, что рейтинг доверия сам по себе не является прогнозом предстоящих выборов, однако он демонстрирует смену общественных настроений.

"Динамика показывает, что он проседает дальше", — отметил Леонов.

По его мнению, важным сигналом является одновременное снижение доверия к Зеленскому и рост недоверия. Среди причин такой тенденции эксперт назвал коррупционные проблемы и убеждения части украинцев, что президентские власти несут ответственность за их углубление.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия усилила ракетные и дроновые атаки по Украине, в частности по Киеву и Запорожью. В ночь на 11 августа кафиры применили баллистические ракеты, "Цирконы", КАБы и беспилотники.