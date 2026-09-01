Зеленський розлютився на нардепів: яке голосування провалили у ВР

Президент України Володимир Зеленський розкритикував результати голосувань у Верховній Раді 1 вересня. За його словами, парламентарі не ухвалили низку важливих законопроєктів, від яких залежить отримання Україною фінансової підтримки від міжнародних партнерів.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У вечірньому зверненні Зеленський наголосив, що початок осені в умовах повномасштабної війни є часом для підготовки держави до зими та забезпечення стабільної роботи країни.

"Можливість для цього є. Урядовці, парламентарі — всі про це знають", — заявив президент.

За його словами, частина необхідних рішень належить до компетенції Кабінету міністрів. Йдеться про 44 рішення, які, за оцінкою Зеленського, мають відкрити Україні доступ до близько 15 мільярдів доларів. Президент зазначив, що уряд має забезпечити їхнє ухвалення до 1 листопада.

Водночас ще частина роботи лежить на Верховній Раді. Зеленський заявив, що парламентарі також мають виконати конкретні законодавчі зобов'язання, від яких залежить залучення коштів міжнародної підтримки.

Одним з ключових питань 1 вересня стало голосування за зміни до податкового та митного законодавства щодо оподаткування міжнародних посилок. Парламент не підтримав законопроєкт про скасування податкової пільги для закордонних посилок вартістю до 150 євро. Документ отримав 198 голосів за необхідних 226. Не вистачило голосів і для відповідних змін до Митного кодексу України. Їх підтримали лише 194 народні депутати. Ці законопроєкти пов'язані з виконанням Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами та мають значення для отримання фінансової допомоги.

Зеленський наголосив, що в умовах війни держава не може відкладати рішення, які стосуються оборони, соціальних виплат, підготовки до зими та фінансової стабільності.