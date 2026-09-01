Зеленский разозлился на нардепов: какое голосование провалили в ВР

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике результаты голосований в Верховной Раде 1 сентября. По его словам, парламентарии не приняли ряд важных законопроектов, от которых зависит получение Украиной финансовой поддержки от международных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что начало осени в условиях полномасштабной войны является временем для подготовки государства к зиме и обеспечения стабильной работы страны.

"Возможность для этого есть. Чиновники, парламентарии — все об этом знают", — заявил президент.

По его словам, часть необходимых решений входит в компетенцию Кабинета министров. Речь идет о 44 решениях, которые, по оценке Зеленского, должны открыть Украине доступ около 15 миллиардов долларов. Президент отметил, что правительство должно обеспечить их принятие до 1 ноября.

В то же время, еще часть работы лежит на Верховной Раде. Зеленский заявил, что парламентарии должны выполнить конкретные законодательные обязательства, от которых зависит привлечение средств международной поддержки.

Одним из ключевых вопросов 1 сентября стало голосование за изменения в налоговое и таможенное законодательство по налогообложению международных посылок. Парламент не поддержал законопроект об отмене налоговой льготы для заграничных посылок стоимостью до 150 евро. Документ получил 198 голосов за необходимые 226. Не хватило голосов и для соответствующих изменений в Таможенный кодекс Украины. Их поддержали только 194 народных депутата. Эти законопроекты связаны с выполнением Украиной обязательств перед международными партнерами и имеют значение для получения финансовой помощи.

Зеленский подчеркнул, что в условиях войны государство не может откладывать решения, касающиеся обороны, социальных выплат, подготовки к зиме и финансовой стабильности.