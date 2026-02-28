Зеленський розкритикував США та РФ через вимогу провести вибори

Вибори в Україні не можуть відбутися без припинення вогню. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Президент наголосив, що проведення виборів можливе лише після припинення вогню з боку Росії.

"Тобто не до припинення вогню, звісно, ні. Інакше треба щось неймовірне придумати, як гарантувати безпеку людей. Я сказав: вважаю, це неможливо", — каже Зеленський.

Глава держави передусім підкреслив, що проведення виборів під час воєнного стану є неможливим, оскільки це прямо заборонено законодавством. Водночас він зауважив, що "дехто" не сприймає цей аргумент.

"Я зрозумів, що для декого це не аргумент. Закон не аргумент для деяких. Що я можу вдіяти? Інший світ. Тому я сказав: добре, нам потрібна безпека. Це правда, нам потрібна безпека. Нам потрібно, щоб наші солдати голосували. Нам потрібно, щоб наші люди голосували. У нас багато питань з безпекою. Ми не можемо голосувати онлайн. Ми не можемо проводити виборчу кампанію. Люди не можуть проводити виборчу кампанію під обстрілами, під ракетами. Це дивна позиція — проводити вибори (під час війни — Ред.)", — зазначив президент.

На запитання ведучого щодо можливості проведення виборів у найближчі місяці Зеленський відповів, що таких планів наразі немає.

"Якщо ми матимемо (припинення вогню — Ред.), якщо ми зрозуміємо послідовність закінчення війни, якщо ми зрозуміємо, що ми дуже близькі, що Росія вирішить дати нам перемир’я на виборчий період на два місяці, ми негайно підемо до парламенту. Ми змінимо закон, спробуємо це зробити. Я думаю, що ми досягнемо успіху. І, звісно, ми зможемо провести вибори", — пообіцяв він.

Президент також риторично запитав, чому тема виборів в Україні є настільки важливою для росіян та американців, але не для самих українців.Чи буде Зеленський знову балотуватися

"Не знаю. Це залежить від обставин. Це закінчення війни чи перемир’я. Якщо ми підписали мирну угоду з Путіним, і Трамп дав гарантії безпеки, чи ніхто не дав, чи частково дав. І ми розуміємо, що люди розуміють: є вибори — це означає паузу у війні, і ніхто не дає слова, що це кінець", — відповів глава держави.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з Володимиром Путіним заради миру, водночас чітко відкинув будь-які територіальні поступки.

Зеленський наголосив, що зробить усе можливе для встановлення миру, але межі компромісу є чіткими — українські землі залишаються непохитними. Глава держави також звернувся до Сполучених Штатів, закликаючи їх посилити тиск на Москву. Він переконаний, що Вашингтон має достатньо важелів, аби вплинути на хід війни. За словами Зеленського, розширення санкцій, зокрема проти родин російських посадовців, а також постачання сучасного озброєння Україні, створить реальні умови для серйозних переговорів із Кремлем. Президент переконаний, що ключові рішення щодо завершення війни можуть бути ухвалені вже в найближчі місяці.



