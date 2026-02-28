Зеленский раскритиковал США и РФ по требованию провести выборы

Выборы в Украине не могут пройти без прекращения огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент подчеркнул, что проведение выборов возможно только после прекращения огня со стороны России.

"То есть не до прекращения огня, конечно, нет. Иначе нужно что-то невероятное придумать, как обеспечить безопасность людей. Я сказал: считаю, это невозможно", – говорит Зеленский.

Глава государства прежде всего подчеркнул, что проведение выборов во время военного положения невозможно, поскольку это прямо запрещено законодательством. В то же время он отметил, что "некоторые" не воспринимают этот аргумент.

"Я понял, что для некоторых это не аргумент. Закон не является аргументом для некоторых. Что я могу сделать? Другой мир. Поэтому я сказал: хорошо, нам нужна безопасность. Правда, нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы наши солдаты голосовали. Нам нужно, чтобы люди голосовали. У нас много вопросов безопасности. Мы не можем проголосовать онлайн. Мы не можем проводить избирательную кампанию. Люди не могут проводить избирательную кампанию под обстрелами, под ракетами. Это странная позиция – проводить выборы (во время войны – Ред.)", — отметил президент.

На вопрос ведущего о возможности проведения выборов в ближайшие месяцы Зеленский ответил, что таких планов пока нет.

"Если у нас будет (прекращение огня — Ред.), если мы поймем последовательность окончания войны, если мы поймем, что мы очень близки, что Россия решит дать нам перемирие на избирательный период на два месяца, мы немедленно пойдем в парламент. Мы изменим закон, попытаемся это сделать. Я думаю, что мы добьемся успеха. И, конечно, мы сможем провести выборы", — пообещал он.

Президент также риторически спросил, почему тема выборов в Украине настолько важна для россиян и американцев, но не для самих украинцев. Будет ли Зеленский снова баллотироваться

"Не знаю. Это зависит от обстоятельств. Это окончание войны или перемирия. Если мы подписали мирное соглашение с Путиным, и Трамп дал гарантии безопасности или никто не дал или частично дал. И мы понимаем, что люди понимают: есть выборы – это означает паузу в войне, и никто не дает слова, что это конец", – ответил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Владимиром Путиным ради мира, в то же время четко отверг любые территориальные уступки.

Зеленский подчеркнул, что сделает все возможное для установления мира, но границы компромисса четкие — украинские земли остаются непоколебимыми. Глава государства также обратился в Соединенные Штаты, призывая их усилить давление на Москву. Он убежден, что у Вашингтона достаточно рычагов, чтобы повлиять на ход войны. По словам Зеленского, расширение санкций, в частности, против семей российских чиновников, а также поставки современного вооружения Украине, создаст реальные условия для серьезных переговоров с Кремлем. Президент убежден, что ключевые решения по завершению войны могут быть приняты уже в ближайшие месяцы.



