Зеленский резко изменил позицию: что показала встреча президента с нардепами

Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник и вторник встречался с народными депутатами. В понедельник была встреча со "Слугами народа", во вторник с председателями парламентских фракций и групп.
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что кроме Зеленского и представителя от фракции или группы на встрече присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Политик рассказал, что каждая встреча длилась от 20 до 40 минут, хотя предположил, что, возможно, какая-то встреча длилась и больше.
По его словам, также Зеленский говорил, что есть шанс завершить горячую фазу войны до ноября. Однако, отметил политик, речь идет только о возможности, а не о том, что это уже происходит.
Гончаренко рассказал, что лидеры фракций и групп задавали разные вопросы, по мнению нардепа, были в “шкурные” — они (участники встречи, — ред.) “все записывали и обещали помочь".
Также политик напомнил, что сегодня Рада провалила закон об посылках. Завтра, по его словам, предстоит еще один день сложных законов.
