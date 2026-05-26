Зеленский резко изменил позицию: что показала встреча президента с нардепами

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник и вторник встречался с народными депутатами. В понедельник была встреча со "Слугами народа", во вторник с председателями парламентских фракций и групп.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что кроме Зеленского и представителя от фракции или группы на встрече присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Политик рассказал, что каждая встреча длилась от 20 до 40 минут, хотя предположил, что, возможно, какая-то встреча длилась и больше.

"Общие впечатления: Зеленский был такой положительный, дружеский. Говорил, что надо объединяться, спрашивал, при каких условиях фракции готовы поддержать эти сложные законопроекты", — сообщил политик.

По его словам, также Зеленский говорил, что есть шанс завершить горячую фазу войны до ноября. Однако, отметил политик, речь идет только о возможности, а не о том, что это уже происходит.

Гончаренко рассказал, что лидеры фракций и групп задавали разные вопросы, по мнению нардепа, были в “шкурные” — они (участники встречи, — ред.) “все записывали и обещали помочь".

"Но у многих есть ощущение, что их могут и намахать. В общем, не очень много доверия президенту", — прокомментировал Гончаренко.

Также политик напомнил, что сегодня Рада провалила закон об посылках. Завтра, по его словам, предстоит еще один день сложных законов.

"Увидим, как сработали сегодняшние встречи президента. А Зеленский реально очень ослаб. Модель с пятью-шестью менеджерами уже себя исчерпала. Пять-шесть менеджеров прокрались, разбежались по миру, прячутся — кто-то в тюрьме. Так что теперь Зеленский вспомнил, что есть парламент и хочет опереться на парламент, и "поюзать" его. Только уже и парламент знает, с кем имеет дело”, — подытожил народный депутат.

