Зеленський прямо запитав Залужного, чи буде той брати участь у виборах президента: що відповів

Президент України Володимир Зеленський під час особистої зустрічі з послом України у Великій Британії, колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним нібито прямо запитав, чи має той намір балотуватися на майбутніх президентських виборах. За інформацією джерел видання "Українська правда", відповідь була короткою: "Так. Буду".

Зеленський запитав Залужного про участь у виборах президента

Як пише УП, формальним приводом для приїзду Залужного до Києва стали консультації щодо політичної ситуації у Великій Британії після підготовки до відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера. Під час зустрічі сторони спершу обговорили українсько-британські відносини, після чого розмова перейшла до теми можливих президентських виборів.

За даними співрозмовників "Української правди", Зеленський заявив, що ситуація на фронті останнім часом покращилася, а суспільство залишається достатньо консолідованим. Саме тому, як пише видання, президент припустив можливість проведення виборів восени, якщо для цього відкриється відповідне "вікно можливостей". Водночас він наголосив на необхідності уникнути внутрішнього політичного протистояння між чинним главою держави та колишнім головнокомандувачем.

Як пише УП, після цього Зеленський поставив Залужному пряме запитання щодо його участі у виборах президента України.

"Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися?", — сказав Зеленський за версією видання, а Залужний відповів: "Так. Буду".

За інформацією журналістів, після цього Банкова вже не пропонувала Залужному альтернативних варіантів подальшої державної кар'єри, хоча, за словами джерел у владі, раніше розглядалися різні можливості, включно з посадою глави уряду.

Сам Валерій Залужний, як зазначає УП, пояснив свою позицію тим, що ніколи не прагнув політичної кар'єри. Однак, за словами співрозмовників видання, він вважає, що не може проігнорувати очікування великої кількості людей, які пов'язують з ним свої сподівання.

Зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації ні від Офісу президента, ні від Валерія Залужного наразі немає. Раніше, у лютому 2025 року, Залужний заявляв, що питання його можливої участі у президентських виборах є недоречним, доки триває повномасштабна війна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, якби вибори президента України відбулись сьогодні: хто переміг би.

Також "Коментарі" писали, що Залужний зробив заяву про результат війни в Україні.