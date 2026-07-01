Зеленский прямо спросил Залужного, будет ли тот участвовать в выборах президента: что ответил

Президент Украины Владимир Зеленский во время личной встречи с послом Украины в Великобритании, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным якобы прямо спросил, намерен ли тот баллотироваться на предстоящих президентских выборах. По информации источников издания "Украинская правда", ответ был кратким: "Да. Буду".

Зеленский спросил Залужного об участии в выборах президента

Как пишет УП, формальным поводом для приезда Залужного в Киев стали консультации по политической ситуации в Великобритании после подготовки к отставке премьер-министра Кира Стармера. Во время встречи стороны сначала обсудили украинско-британские отношения, после чего разговор перешел на тему возможных президентских выборов.

По данным собеседников "Украинской правды", Зеленский заявил, что ситуация на фронте в последнее время улучшилась, а общество остается достаточно консолидированным. Именно поэтому, как пишет издание, президент допустил возможность проведения выборов осенью, если для этого откроется соответствующее окно возможностей. В то же время он подчеркнул необходимость избежать внутреннего политического противостояния между действующим главой государства и бывшим главнокомандующим.

Как пишет УП, после этого Зеленский задал Залужному прямой вопрос об его участии в выборах президента Украины.

"Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?", — сказал Зеленский по версии издания, а Залужный ответил: "Да. Буду".

По информации журналистов, после этого Банковая уже не предлагала Залужному альтернативных вариантов дальнейшей государственной карьеры, хотя, по словам источников во власти, ранее рассматривались разные возможности, включая должность главы правительства.

Сам Валерий Залужный, как отмечает УП, объяснил свою позицию тем, что никогда не стремился к политической карьере. Однако, по словам собеседников издания, он считает, что не может проигнорировать ожидания большого количества людей, связывающих с ним свои надежды.

Отметим, что официального подтверждения этой информации ни от Офиса президента, ни от Валерия Залужного пока нет. Ранее, в феврале 2025 года, Залужный заявлял, что вопрос его возможного участия в президентских выборах неуместен, пока продолжается полномасштабная война.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, если бы выборы президента Украины состоялись сегодня: кто бы победил.

Также "Комментарии" писали, что Залужный сделал заявление о результате войны в Украине.