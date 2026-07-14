Зеленський пробив остаточне дно своїм рішенням: президента прямо звинуватили у порушенні закону



















Останні кадрові рішення в українській владі викликали жваве обговорення серед експертів. Політолог Євген Магда вважає, що найбільше запитань сьогодні виникає не до самих перестановок, а до процедури їхнього ухвалення та можливих політичних мотивів.

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За словами експерта, відставка прем'єр-міністерки Юлії Свириденко виглядає несподіваною, адже вона вважалася одним із найбільш лояльних до президента членів уряду.

"Складно знайти прем'єр-міністра більш лояльного, ніж Юлія Свириденко", – зазначив Магда.

Політолог наголосив, що будь-які кадрові рішення повинні ухвалюватися виключно відповідно до законодавства. На його думку, саме дотримання правових процедур є основою довіри до державних інституцій.

Окремо Магда звернув увагу на ситуацію навколо міністра оборони Михайла Федорова. Він нагадав, що рішення щодо цієї посади належить до президентської квоти, а тому остаточне слово залишається за главою держави. Водночас експерт не виключає, що всередині президентської команди існують різні погляди щодо подальших кадрових рішень.

Ще одним важливим фактором, на думку Магди, є ситуація у Верховній Раді. Політолог переконаний, що сьогодні влада вже не має гарантованої підтримки парламентської більшості.

"У мене є об'єктивне підтвердження того, що немає монобільшості", – заявив він.

Експерт вважає, що саме це може ускладнити призначення нового прем'єр-міністра та інших урядовців. За його словами, найближчими днями головна інтрига полягатиме в тому, чи зможе влада забезпечити необхідну кількість голосів у парламенті для реалізації своїх кадрових рішень.

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