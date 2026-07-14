logo_ukra

BTC/USD

64638

ETH/USD

1873.63

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Зеленський пробив остаточне дно своїм рішенням: президента прямо звинуватили у порушенні закону
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський пробив остаточне дно своїм рішенням: президента прямо звинуватили у порушенні закону

Політолог вважає, що кадрові зміни мають відбуватися виключно в межах закону, а відсутність монобільшості може ускладнити ухвалення ключових рішень

14 липня 2026, 17:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Останні кадрові рішення в українській владі викликали жваве обговорення серед експертів. Політолог Євген Магда вважає, що найбільше запитань сьогодні виникає не до самих перестановок, а до процедури їхнього ухвалення та можливих політичних мотивів.

Зеленський пробив остаточне дно своїм рішенням: президента прямо звинуватили у порушенні закону

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, відставка прем'єр-міністерки Юлії Свириденко виглядає несподіваною, адже вона вважалася одним із найбільш лояльних до президента членів уряду.

"Складно знайти прем'єр-міністра більш лояльного, ніж Юлія Свириденко", – зазначив Магда. 

Політолог наголосив, що будь-які кадрові рішення повинні ухвалюватися виключно відповідно до законодавства. На його думку, саме дотримання правових процедур є основою довіри до державних інституцій.

Окремо Магда звернув увагу на ситуацію навколо міністра оборони Михайла Федорова. Він нагадав, що рішення щодо цієї посади належить до президентської квоти, а тому остаточне слово залишається за главою держави. Водночас експерт не виключає, що всередині президентської команди існують різні погляди щодо подальших кадрових рішень.

Ще одним важливим фактором, на думку Магди, є ситуація у Верховній Раді. Політолог переконаний, що сьогодні влада вже не має гарантованої підтримки парламентської більшості. 

"У мене є об'єктивне підтвердження того, що немає монобільшості", – заявив він. 

Експерт вважає, що саме це може ускладнити призначення нового прем'єр-міністра та інших урядовців. За його словами, найближчими днями головна інтрига полягатиме в тому, чи зможе влада забезпечити необхідну кількість голосів у парламенті для реалізації своїх кадрових рішень.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська 14 липня завдали ракетних ударів по Одеській та Миколаївській областях. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, виникли пожежі, є загибла та постраждалі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини