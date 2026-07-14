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Зеленский пробил окончательное дно своим решением: президента прямо обвинили в нарушении закона

Политолог считает, что кадровые изменения должны происходить исключительно в рамках закона, а отсутствие монобольшинства может усложнить принятие ключевых решений.

14 июля 2026, 17:25
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Клименко Елена








Последние кадровые решения у украинских властей вызвали оживленное обсуждение среди экспертов. Политолог Евгений Магда считает , что больше всего вопросов сегодня возникает не к самим перестановкам, а к процедуре их принятия и возможных политических мотивов.

Зеленский пробил окончательное дно своим решением: президента прямо обвинили в нарушении закона

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, отставка премьер-министра Юлии Свириденко выглядит неожиданной, ведь она считалась одним из самых лояльных к президенту членов правительства.

"Сложно найти премьер-министра более лояльного, чем Юлия Свириденко", – отметил Магда.

Политолог подчеркнул, что любые кадровые решения должны приниматься исключительно в соответствии с законодательством. По его мнению, именно соблюдение правовых процедур является основой доверия государственным институтам.

Отдельно Магда обратил внимание на ситуацию вокруг министра обороны Михаила Федорова. Он напомнил, что решение по этой должности относится к президентской квоте, а потому окончательное слово остается за главой государства. В то же время эксперт не исключает, что внутри президентской команды существуют разные взгляды относительно дальнейших кадровых решений.

Еще одним важным фактором, по мнению Магды, ситуация в Верховной Раде. Политолог убежден, что сегодня у власти уже нет гарантированной поддержки парламентского большинства.  

"У меня есть объективное подтверждение того, что нет монобольшинства", – заявил он.

Эксперт считает, что именно это может осложнить назначение нового премьер-министра и других чиновников. По его словам, в ближайшие дни главная интрига будет заключаться в том, смогут ли власти обеспечить необходимое количество голосов в парламенте для реализации своих кадровых решений.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска 14 июля нанесли ракетные удары по Одесской и Николаевской областях. В результате атаки разрушены жилые дома, возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.



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