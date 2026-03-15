Зеленский пригрозил народным депутатам мобилизацией и отправкой на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что народные депутаты во время войны должны выполнять свои обязанности в Верховной Раде или приобщаться к защите государства на фронте. По словам Зеленского, во время военного положения нет места для пассивности, и депутаты, не работающие в парламенте, могут быть мобилизованы.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопросы о проблемах с голосованием в Верховной Раде, где часть нардепов не поддерживает законопроекты или вообще не ходит в ВР. По словам президента, несмотря на то, что у нардепов есть желание сложить мандат, они должны защищать интересы государства в парламенте или на фронте.

"Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли поййти на фронт", — сказал Зеленский.

Глава государства особо обратил внимание на эффективность работы парламента. По его мнению, депутаты должны улучшить координацию и поддержку важных законопроектов, особенно касающихся международной финансовой помощи, сотрудничества с МВФ и евроинтеграции.

Отдельно Зеленский подверг критике оппозиционных депутатов.

"К сожалению, оппозиционеры не добавляют своих голосов за те или иные важные законопроекты. Даже о неострых законах всегда приходится договариваться с оппозиционными силами, долго убеждать, чтобы демонстрировать единство, о котором так часто говорят", — добавил президент.

