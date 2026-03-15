Зеленский пригрозил народным депутатам мобилизацией и отправкой на фронт

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что народные депутаты во время войны должны выполнять свои обязанности в Верховной Раде или приобщаться к защите государства на фронте. По словам Зеленского, во время военного положения нет места для пассивности, и депутаты, не работающие в парламенте, могут быть мобилизованы.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопросы о проблемах с голосованием в Верховной Раде, где часть нардепов не поддерживает законопроекты или вообще не ходит в ВР. По словам президента, несмотря на то, что у нардепов есть желание сложить мандат, они должны защищать интересы государства в парламенте или на фронте.
Глава государства особо обратил внимание на эффективность работы парламента. По его мнению, депутаты должны улучшить координацию и поддержку важных законопроектов, особенно касающихся международной финансовой помощи, сотрудничества с МВФ и евроинтеграции.
Отдельно Зеленский подверг критике оппозиционных депутатов.
