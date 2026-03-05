Зеленський приголомшив: що ЄС вимагає від України за 90 млрд допомоги

Президент України Володимир Зеленський пояснив свою позицію щодо відновлення нафтопроводу “Дружба”.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

“Скажу чесно, я б його не відновлював, це моя позиція. Я її сказав керівникам Європи і сказав тим, хто звонив до мене з цим питанням. Тому що це російська нафта, і є деякі речі та принципи, які не мають просто ціни. Вони нас вбивають, а ми новинні дати нафту Орбану, бо він бідненький без цієї нафти не може виграти вибори. Тому це моя позиція”, — заявив Зеленський під час брифінгу щодо підсумків роботи Кабміну.

Однак, за його словами, склалася ситуація, коли в ЄС говорять, що 90 млрд будуть заблоковані, якщо Україна не почне відновлювати трубопровід.

“Тобто це такі умови. Якщо це так звучить, а звучить саме так, і неофіційно, і я дуже попросив, щоб і офіційно це було, щоб ніхто не казав, що ми щось вигадуємо, кудись когось не пускаємо. Ми чекаємо офіційного звернення. Я думаю, що воно обов'язково буде в тому чи іншому форматі”, — пояснив позицію України Зеленський.

При цьому зазначив, що трубопровід може запрацювати впродовж місяця-півтора, однак, за його словами, це не значить, що буде відновлено те, що було зруйновано.

“Ми можемо передати інформацію, що впродовж 1,5 місяця відновлення можливе, якщо країни ЄС не знайдуть іншого варіанту, як не блокувати для України гроші для наших військових, як тільки через те, що ми повинні дати російську нафту Угорщині та Словаччині. Ми все підготуємо, а рішення буде за ними”, — зауважив Зеленський.

