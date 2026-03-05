Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свою позицию по возобновлению нефтепровода "Дружба".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Скажу честно, я бы его не восстанавливал, это моя позиция. Я ее сказал руководителям Европы и сказал тем, кто звонил ко мне с этим вопросом. Потому что это российская нефть, и есть некоторые вещи и принципы, которые не имеют просто цены. Они нас убивают, а мы новостные дать нефть Орбану, потому что он бедненький без этой нефти не может выиграть выборы. Поэтому это моя позиция”, — заявил Зеленский во время брифинга по итогам работы Кабмина.

Однако, по его словам, сложилась ситуация, когда в ЕС говорят, что 90 млрд будут заблокированы, если Украина не станет восстанавливать трубопровод.

"То есть это такие условия. Если это так звучит, а звучит именно так, и неофициально, и я очень попросил, чтобы и официально это было, чтобы никто не говорил, что мы что-то придумываем, куда-то кого-то не пускаем. Мы ждем официального обращения. Я думаю, что он обязательно будет в том или ином формате”, — объяснил позицию Украины Зеленский.

При этом отметил, что трубопровод может заработать в течение месяца-полтора, однако, по его словам, это не значит, что будет восстановлено разрушенное.

"Мы можем передать информацию, что в течение 1,5 месяца восстановление возможно, если страны ЕС не найдут иного варианта, как не блокировать для Украины деньги для наших военных, как только потому, что мы должны дать российскую нефть Венгрии и Словакии. Мы все подготовим, а решение будет за ними", — отметил Зеленский.

