Зеленський потрапив у пастку: чому нардепи більше не коряться Банковій

Європейські партнери затримують фінансування, а Верховна Рада не ухвалює необхідні законопроєкти. До того ж парламентарі три тижні не працюватимуть у сесійній залі. Чому президент Володимир Зеленський не може “натиснути” на нардепів, адже раніше необхідні йому закони ухвалювали, пояснив ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба та штучний інтелект.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

За словами Кулеби, Зеленський фактично втратив важелі впливу на народних депутатів. Аргументи парламентарів — президент їх не захищає, коли за ними приходить НАБУ і САП, і Зеленський реально нічого не зробить, якщо нардепи не проголосують. Штучний інтелект відповів грунтовніше, і проблема не тільки у втраті важелів впливу, а у фактичній відсутності монобільшості.

Чат-бот Gemini вважає, що монобільшість давно перестала бути командою, яка автоматично виконує будь-які рішення Банкової. Усередині фракції накопичилися втома, конфлікти та групи впливу. Частина депутатів просто не хоче брати на себе відповідальність за токсичні рішення, які потім доведеться пояснювати виборцям.

За версією чат-бота, проблема є і для самого Зеленського. Надмірний тиск на депутатів може спричинити нову хвилю критики всередині країни та з боку західних партнерів. А погрози мандатами чи інший жорсткий примус здатні лише прискорити розкол у парламенті. Старі методи дисципліни вже не працюють, а нової системи політичної домовленості влада не створила.

Чат-бот Grok робить акцент на ціні самих законів. За його оцінкою, депутати не хочуть голосувати за непопулярні рішення, зокрема податки на посилки, посилення контролю за топпосадовцями та окремі антикорупційні кроки. Такі зміни можуть бити по бізнесу, виборцях і власних інтересах парламентарів.

Модель ШІ також вважає, що Зеленський публічно критикує Раду та говорить про мільярди, які залишаються недоступними, але прямий тиск створює для президента додаткові ризики. Це може посилити втому депутатів і розколоти фракцію ще більше. Водночас Grok бачить іще одну проблему: посилення незалежних органів означає для влади втрату частини контролю.

Чат-бот DeepSeek пояснює ситуацію ще конкретніше. За його версією, формально у “Слуги народу” є 228 депутатів при необхідних 226, однак реальне ядро фракції скоротилося до 111 парламентарів. Решта або не відвідують засідання, або не хочуть підтримувати рішення з принципових причин.

Окремо DeepSeek пов’язує поведінку депутатів зі страхом перед НАБУ після справи "криворізької групи" про хабарі за голосування. Через це, за оцінкою чат-бота, частина парламентарів воліє просто не брати участі в голосуваннях щодо непопулярних законів.

Також DeepSeek вказує на послаблення особистого контакту Зеленського з парламентом. Спроба погрожувати депутатам мобілізацією, за версією чат-бота, викликала не страх, а спротив. У результаті система, в якій від парламентарів фактично вимагали лише голосувати, дала збій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Зеленський втрачає довіру і до чого це може призвести.



