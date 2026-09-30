Зеленский попал в ловушку: почему нардепы больше не повинуются Банковой

Европейские партнеры задерживают финансирование, а Верховная Рада не принимает необходимые законопроекты. К тому же, парламентарии три недели не будут работать в сессионном зале. Почему президент Владимир Зеленский не может "надавить" на нардепов, ведь раньше необходимые ему законы принимались, объяснил экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и искусственный интеллект.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По словам Кулебы, Зеленский фактически потерял рычаги влияния на народных депутатов. Аргументы парламентариев – президент их не защищает, когда за ними приходит НАБУ и САП, и Зеленский реально ничего не сделает, если нардепы не проголосуют. Искусственный интеллект ответил более основательно, и проблема не только в потере рычагов воздействия, а в фактическом отсутствии монобольшинства.

Чат-бот Gemini считает, что монобольшинство давно перестало быть командой, которая автоматически выполняет какие-либо решения Банковой. Внутри фракции накопились усталость, конфликты и группы влияния. Часть депутатов просто не хочет брать на себя ответственность за токсические решения, которые потом придется разъяснять избирателям.

По версии чат-бота, проблема есть и для самого Зеленского. Чрезмерное давление на депутатов может повлечь за собой новую волну критики внутри страны и со стороны западных партнеров. А угрозы мандатами или иное жестокое принуждение способны лишь ускорить раскол в парламенте. Старые методы дисциплины уже не работают, а новой системы политической договоренности власти не создали.

Чат-бот Grok делает акцент на цене самих законов. По его оценке, депутаты не хотят голосовать за непопулярные решения, в частности, налоги на посылки, усиление контроля за топ-чиновниками и отдельные антикоррупционные шаги. Такие изменения могут быть по бизнесу, избирателям и собственным интересам парламентариев.

Модель ИИ также считает, что Зеленский публично критикует Раду и говорит об остающихся недоступных миллиардах, но прямое давление создает для президента дополнительные риски. Это может усилить усталость депутатов и расколоть фракцию еще больше. В то же время Grok видит еще одну проблему: усиление независимых органов означает для власти потерю части контроля.

Чат-бот DeepSeek объясняет ситуацию еще более конкретно. По его версии, формально у "Слуги народа" есть 228 депутатов при необходимых 226, однако реальное ядро фракции сократилось до 111 парламентариев. Остальные либо не посещают заседания, либо не хотят поддерживать решения по принципиальным причинам.

Отдельно DeepSeek связывает поведение депутатов со страхом перед НАБУ после дела криворожской группы о взятках за голосование. Поэтому, по оценке чат-бота, часть парламентариев предпочитает просто не участвовать в голосованиях по непопулярным законам.

Также DeepSeek указывает на ослабление личного контакта Зеленского с парламентом. Попытка угрожать депутатам мобилизацией, по версии чат-бота, вызвала не страх, а сопротивление. В результате система, в которой от парламентариев фактически требовали голосовать, дала сбой.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Зеленский теряет доверие и к чему это может привести.



