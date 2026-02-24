Зеленский поставил нардепам жесткое требование: в Раде готовят принятие скандального законопроекта

Во вторник, 25 февраля, на пленарном заседании народные депутаты планируют рассмотреть законопроект, который в народе назвали "налогом на OLX и Uber".

Народный депутат Ярослав Железняк оценил шансы на принятие законопроекта. По его словам, завтра предстоит очередная попытка принять №14025 о налогообложении цифровых платформ. Политик сообщил, что это уже вероятно пятая попытка.

"Это маяк МВФ. Но до этого Рада это голосование переносила за неимением голосов", — пояснил народный депутат.

Вроде бы, отметил политик, на этой неделе на совещании у президента была поставлена задача провести первое чтение. Далее, по его словам, предусмотрены два сценария:

- или туда внесут правки и превратят его в one big beautiful bill, то есть довнести туда все другие маяки,

- или Правительство в марте подаст все остальные налоговые изменения в отдельном своем законопроекте.

"Пока наличие голосов остается интригой, но судя по скорости перемещения кроссовок одного из главы фракции, работа активно в этом направлении ведется", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине предлагают ввести семейную форму хозяйствования без регистрации ФЛП.

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, что соответствующую инициативу поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховная Рада Украины, рекомендовав парламенту принять в первом чтении законопроект №8143. Политик пояснил, что документ предусматривает возможность для членов одной семьи официально осуществлять хозяйственную деятельность без регистрации физическим лицом-предпринимателем. Речь идет, по его словам, о так называемой "семейной форме хозяйствования", которая позволит работать легально по упрощенной процедуре учета и отчетности.



