logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Зеленский поставил нардепам жесткое требование: в Раде готовят принятие скандального законопроекта
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский поставил нардепам жесткое требование: в Раде готовят принятие скандального законопроекта

Народный депутат Железняк о вероятности принятия законопроекта о налогообложении цифровых платформ

24 февраля 2026, 21:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Во вторник, 25 февраля, на пленарном заседании народные депутаты планируют рассмотреть законопроект, который в народе назвали "налогом на OLX и Uber".

Зеленский поставил нардепам жесткое требование: в Раде готовят принятие скандального законопроекта

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк оценил шансы на принятие законопроекта. По его словам, завтра предстоит очередная попытка принять №14025 о налогообложении цифровых платформ. Политик сообщил, что это уже вероятно пятая попытка.

"Это маяк МВФ. Но до этого Рада это голосование переносила за неимением голосов", — пояснил народный депутат.

Вроде бы, отметил политик, на этой неделе на совещании у президента была поставлена задача провести первое чтение. Далее, по его словам, предусмотрены два сценария:

- или туда внесут правки и превратят его в one big beautiful bill, то есть довнести туда все другие маяки, 

- или Правительство в марте подаст все остальные налоговые изменения в отдельном своем законопроекте.

"Пока наличие голосов остается интригой, но судя по скорости перемещения кроссовок одного из главы фракции, работа активно в этом направлении ведется", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине предлагают ввести семейную форму хозяйствования без регистрации ФЛП.

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, что соответствующую инициативу поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховная Рада Украины, рекомендовав парламенту принять в первом чтении законопроект №8143. Политик пояснил, что документ предусматривает возможность для членов одной семьи официально осуществлять хозяйственную деятельность без регистрации физическим лицом-предпринимателем. Речь идет, по его словам, о так называемой "семейной форме хозяйствования", которая позволит работать легально по упрощенной процедуре учета и отчетности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yzheleznyak/16536
Теги:

Новости

Все новости