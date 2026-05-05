Зеленський підступно підкупив довірливих українців: ЗМІ вразили інсайдом

У медіа з’явився матеріал, у якому аналізують політичні наслідки соціальних виплат для чинної влади та динаміку довіри до президента Володимира Зеленського. Автори звертають увагу, що ініціативи із виплатою так званої "тисячі" фінансуються з державного бюджету, а не з особистих ресурсів політиків, що викликає дискусії щодо їхнього політичного ефекту.

За оцінками журналістів, ще влітку 2025 року почали накопичуватися внутрішні проблеми, зокрема на тлі загострення ситуації навколо антикорупційних органів — НАБУ та САП. Проте найбільш відчутний удар по політичній стабільності стався восени, коли було оголошено про проведення операції "Мідас".

Розслідування, обшуки та оприлюднення матеріалів, пов’язаних із цією справою, створили серйозну кризу для владної команди. Особливого резонансу набули слідчі дії щодо представників найближчого оточення президента, включно з керівництвом Офісу глави держави. У медіа це розцінили як ситуацію, коли тема корупції вперше за тривалий час почала безпосередньо впливати на політичні позиції самого президента.

На цьому тлі соціологічні показники також демонстрували зміни. Якщо навесні 2025 року рівень довіри до Володимира Зеленськкого залишався відносно високим, то впродовж літа та осені він поступово знижувався. Дослідження свідчили, що питання корупції стабільно входить до переліку головних проблем, які турбують українське суспільство, поряд із безпековими викликами.

Експерти зазначають, що саме цей фактор став одним із ключових у формуванні суспільних настроїв. У ситуації, коли антикорупційна тема знову опинилася в центрі уваги, влада була змушена шукати інструменти для зниження напруги та стабілізації рейтингу.

