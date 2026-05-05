Зеленский коварно подкупил доверчивых украинцев: СМИ поразили инсайдом

В медиа появился материал, в котором анализируют политические последствия социальных выплат для действующей власти и динамику доверия президенту Владимиру Зеленскому. Авторы обращают внимание, что инициативы с выплатой так называемой "тысячи" финансируются из государственного бюджета, а не из личных ресурсов политиков, что вызывает дискуссии по поводу их политического эффекта.

По оценкам журналистов, еще летом 2025 начали накапливаться внутренние проблемы, в частности на фоне обострения ситуации вокруг антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Однако наиболее ощутимый удар по политической стабильности произошел осенью, когда было объявлено о проведении операции "Мидас".

Расследование, обыски и публикация материалов, связанных с этим делом, создали серьезный кризис для властной команды. Особый резонанс приобрели следственные действия в отношении представителей ближайшего окружения президента, включая руководство Офиса главы государства. В медиа это расценили как ситуацию, когда тема коррупции впервые за длительное время начала оказывать непосредственное влияние на политические позиции самого президента.

На этом фоне социологические характеристики также показывали конфигурации. Если весной 2025 года уровень доверия к Владимиру Зеленскому оставался относительно высоким, то в течение лета и осени он постепенно снижался. Исследования свидетельствовали, что вопрос коррупции стабильно входит в перечень главных проблем, беспокоящих украинское общество, наряду с вызовами безопасности.

Эксперты отмечают, что именно этот фактор стал одним из ключевых в формировании общественных настроений. В ситуации, когда антикоррупционная тема снова оказалась в центре внимания, власти были вынуждены искать инструменты для снижения напряжения и стабилизации рейтинга.

