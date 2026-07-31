Зеленский передал Белому дому тайный план и озвучил Трампу жесткое требование: детали

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе последних переговоров в Белом доме предложил Дональду Трампу нестандартный способ усилить оборонные возможности Украины без дополнительных поставок дефицитных ракет-перехватчиков Patriot. Для реализации этого плана Киев нуждается в содействии Илона Маска и его спутниковой системы Starlink. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

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По данным издания, Зеленский предложил разрешить украинским военным использовать сеть Starlink для наведения дальнобойных беспилотников по военным целям на территории России. Пока такая возможность ограничена, ведь Илон Маск разрешил применение системы только в пределах Украины.

Украина уже использует альтернативные системы навигации, в частности бортовые компьютеры с искусственным интеллектом, доказавшие эффективность при ударах по крупным объектам, таким как нефтеперерабатывающие заводы, склады и логистические центры. В то же время для поражения мобильных и менее заметных целей, в частности пусковых установок баллистических ракет, требуется более точная и стабильная спутниковая связь.

Именно поэтому Зеленский попросил Трампа помочь организации встречи с Илоном Маском, чтобы обсудить возможность расширения функционала Starlink. Однако, по информации источников, американский миллиардер отказался от участия в переговорах.

Дональд Трамп, в свою очередь, не дал четкого ответа о поддержке украинской инициативы. По словам собеседников издания, окончательное решение президента США будет зависеть от того, сочтет ли он такой шаг таким, что будет способствовать скорейшему завершению войны.

В качестве альтернативы Зеленский предложил использование военной сети Starshield, созданной компанией SpaceX специально для оборонных нужд. Однако, как отмечает The Atlantic, эта система значительно более дорогая, более сложная в эксплуатации и может быть менее эффективной в украинских условиях.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина должна уже сейчас готовиться к самому сложному сценарию следующей зимой, ведь дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot может существенно ослабить защиту критической инфраструктуры. В то же время, единственным эффективным способом минимизировать риски является не только усиление обороны, но и активные превентивные удары по военным объектам России. Такое мнение высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.