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Зеленський остаточно перейшов усі межі дозволеного: викрито шокуючий задум президента з відставкою Кабміну

На думку дипломата і політолога Романа Безсмертного, кадрові перестановки не розв'язали ключових проблем у системі управління, а лише створили нові виклики для влади

20 липня 2026, 16:20
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Клименко Елена








Кадрові перестановки в уряді були потрібні не для масштабного оновлення виконавчої влади, а для спроби розв'язати конфлікт усередині військово-політичного керівництва країни. Таку думку висловив дипломат і політолог Роман Безсмертний.

Зеленський остаточно перейшов усі межі дозволеного: викрито шокуючий задум президента з відставкою Кабміну

Фото: з відкритих джерел

За його словами, так зване "стратегічне перезавантаження" стало наслідком неможливості владної команди знайти вихід із ситуації навколо взаємодії між тодішнім міністром оборони Федоровим і головнокомандувачем Олександром Сирським.

"Оцей ґвалт з урядом задумувався лише з однією метою – розв'язати проблему "Федоров – Сирський". Коли стало зрозуміло, що її не можуть вирішити, довелося фактично перевернути уряд", – заявив Безсмертний. 

Політолог вважає, що президент від самого початку зробив вибір на користь чинного головнокомандувача, а кадрові зміни стали лише механізмом для реалізації цього рішення. Водночас, на його переконання, реального політичного чи парламентського підґрунтя для такого переформатування уряду не існувало.

Безсмертний наголосив, що головна проблема полягає не у взаєминах між військовими керівниками, а у відсутності чітко визначеної державної стратегії. Саме політичне керівництво, за його словами, має формувати цілі війни, тоді як військові повинні відповідати за їх виконання.

"Мету визначають політики, а не військові. Якщо цього немає, виникають конфлікти й управлінський хаос", – зазначив дипломат. 

На думку експерта, після кадрових перестановок кількість проблем лише збільшилася. Йдеться не лише про кадрові питання, а й про концептуальні, стратегічні та тактичні рішення, які тепер опинилися в центрі суспільної дискусії.

Окремо Безсмертний звернув увагу на комунікацію влади із суспільством. Він вважає, що відсутність відкритого діалогу лише посилює недовіру, тоді як керівництво держави має безпосередньо пояснювати громадянам мотиви своїх рішень, особливо в умовах війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри регулярні повідомлення про військову активність на території Білорусі, наразі немає підстав говорити про підготовку масштабного наступу на Україну з північного напрямку. Натомість найбільшою небезпекою залишаються диверсійно-розвідувальні групи, артилерійські обстріли та інші локальні провокації. Таку думку висловив військовий експерт Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.



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