Зеленский окончательно перешел все границы дозволенного: разоблачен шокирующий замысел президента с отставкой Кабмина



















Кадровые перестановки в правительстве требовались не для масштабного обновления исполнительной власти, а для попытки разрешить конфликт внутри военно-политического руководства страны. Такое мнение высказал дипломат и политолог Роман Бессмертный.

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По его словам, так называемая "стратегическая перезагрузка" стала следствием невозможности властной команды найти выход из ситуации вокруг взаимодействия между тогдашним министром обороны Федоровым и главнокомандующим Александром Сырским.

"Этот насилие с правительством задумывалось лишь с одной целью – решить проблему "Федоров – Сырский". Когда стало понятно, что ее не могут решить, пришлось фактически перевернуть правительство", – заявил Бессмертный.

Политолог считает, что президент изначально сделал выбор в пользу действующего главнокомандующего, а кадровые изменения стали лишь механизмом реализации этого решения. В то же время, по его убеждению, реальной политической или парламентской основы для такого переформатирования правительства не существовало.

Бессмертный подчеркнул, что главная проблема заключается не во взаимоотношениях между военными руководителями, а в отсутствии четко определенной государственной стратегии. Само политическое руководство, по его словам, должно формировать целые войны, в то время как военные должны отвечать за их выполнение.

"Цель определяют политики, а не военные. Если этого нет, возникают конфликты и управленческий хаос", – отметил дипломат.

По мнению эксперта, после кадровых перестановок количество проблем только увеличилось. Речь идет не только о кадровых вопросах, но и о концептуальных, стратегических и тактических решениях, которые теперь оказались в центре общественной дискуссии.

Отдельно Бессмертный обратил внимание на коммуникацию власти с обществом. Он считает, что отсутствие открытого диалога только усугубляет недоверие, тогда как руководство государства должно непосредственно объяснять гражданам мотивы своих решений, особенно в условиях войны.

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