Зеленський остаточно догрався з Угорщиною.: президенту озвучено гучне звинувачення

Блокування кредиту на €90 млрд для України значною мірою пов’язане з діяльністю Офісу Президента та складними відносинами з Угорщиною. Нещодавно вдалося досягти компромісу: Угорщина дала гарантії, що не буде перешкоджати наданню фінансування. Проте шлях до цього рішення був непростим. За словами Олександра Леонова, виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента", Україна застосувала досить жорстку риторику щодо Угорщини, хоча багато експертів радили цього уникати.

Фото: з відкритих джерел

Леонов зазначає, що інша важлива деталь полягає в тому, що Україна не допустила представників Європейського Союзу оглянути нафтопровід "Дружба".

"Якби це сталося, які б були аргументи Орбана?", — підкреслює експерт.

За його словами, така обережність дозволила уникнути додаткових проблем у переговорах.

Водночас Леонов вважає, що Україні варто було б більше покладатися на юридичні механізми та правові інструменти у відносинах з Угорщиною та ЄС замість агресивної риторики. За його словами, застосування права і формальних процедур допомогло б уникнути частини конфліктів і пришвидшило б процес погодження фінансування.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявляв, що Будапешт блокуватиме надання €90 млрд Україні, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини. Постачання було припинено через пошкодження нафтопроводу внаслідок російських обстрілів, що стало додатковим аргументом у суперечках між країнами.

