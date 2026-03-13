Зеленский окончательно доигрался с Венгрией: президенту озвучено громкое обвинение

Блокировка кредита на €90 млрд для Украины в значительной степени связана с деятельностью Офиса Президента и сложными отношениями с Венгрией. Недавно удалось добиться компромисса: Венгрия дала гарантии, что не будет препятствовать предоставлению финансирования. Однако путь к этому решению был непростым. По словам Александра Леонова, исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента", Украина применила достаточно жесткую риторику в отношении Венгрии, хотя многие эксперты советовали этого избегать.

Фото: из открытых источников

Леонов отмечает, что другая немаловажная деталь состоит в том, что Украина не допустила представителей Европейского Союза осмотреть нефтепровод "Дружба".

"Если бы это произошло, какие бы были аргументы Орбана?", — подчеркивает эксперт.

По его словам, такая предосторожность позволила избежать дополнительных проблем в переговорах.

В то же время, Леонов считает, что Украине следовало бы больше полагаться на юридические механизмы и правовые инструменты в отношениях с Венгрией и ЕС вместо агрессивной риторики. По его словам, применение права и формальных процедур помогло бы избежать части конфликтов и ускорило процесс согласования финансирования.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт будет блокировать предоставление €90 млрд Украине, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию. Снабжение было прекращено из-за повреждения нефтепровода в результате российских обстрелов, что стало дополнительным аргументом в спорах между странами.

