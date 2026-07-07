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Зеленский не выдержал, ввел санкции против экс-нардепа, который его критиковал: детали

Бывший депутат оказался в новом санкционном списке президента и заявил, что одновременно попасть под ограничения Киева и Москвы — это «бинго»

7 июля 2026, 15:40
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные указы, которыми ввел ограничения против ряда физических и юридических лиц. Среди тех, кто оказался в санкционном списке, — бывший народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза. Соответствующие решения опубликованы в указах президента №587/2026 и №588/2026. При этом официальные причины включения экс-нардепа в перечень отдельно не разъясняются. 

Зеленский не выдержал, ввел санкции против экс-нардепа, который его критиковал: детали

Борислав Береза. Фото: из открытых источников

В санкционных документах указано, что ограничения введены в отношении лиц, которые, по версии государства, поддерживают российскую политику в отношении Украины, распространяют кремлевские нарративы и участвуют в информационной деятельности в интересах РФ.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение финансовых операций, а также прекращение доступа на территории Украины к связанным с Бориславом Березой страницам в социальных сетях.

Сам бывший депутат уже публично отреагировал на решение главы государства. В своем сообщении он с иронией отметил, что одновременно находиться под санкциями президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина — своеобразное "бинго". Береза также предположил, что причиной ограничений могли стать его публичные заявления о коррупции и критика украинской власти.

Одновременно Владимир Зеленский подписал отдельный указ о введении санкций против компаний и лиц, поставляющих оборудование российским предприятиям, которые участвуют в производстве компонентов для ракетного вооружения.

Борислав Береза получил широкую известность в украинской политике после событий 2014 года. Тогда он был связан с "Правым сектором", а позже был избран народным депутатом как самовыдвиженец и после завершения парламентской каденции продолжил деятельность в качестве политического комментатора и блогера.

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