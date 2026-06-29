Зеленський не в захваті: в Раді розкрили шокуючі ідеї щодо виборів президента

Президент України Володимир Зеленський, як розповіли в Раді, минулого тижня провів зустрічі з колишнім головкомом Валерієм Залужним та керівником Офісу президента Кирилом Будановим. Зазначають, що обговорювали питання виборів президента.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що почалася нова хвиля розмов про вибори в Україні. Саме через це, за його словами, Зеленський зустрічався з генералами. І хоча зараз немає варіантів для проведення виборів, на думку парламентаря, тема виникла через можливе вікно завершення війни восени, чи можливо це українська традиція очікувати виборів.

“Але реально Зеленський привів низку відповідних розмов з Будановим про те, що він може йти і Зеленський — балотуватись. Звичайно, він далі збирається балотуватись. Не слухайте всі ці історії, що Зеленський може не буду балотуватись. Принаймні зараз він точно хоче балотуватись. І щобільше — впевнений своїй перемозі. Бачить як перепону декілька речей — потенційні рейтинги Залужного і Буданова”, — зазначив політик.

При цьому нардеп розповів, що соціологічні опитування не відображають реальні рейтинги, адже дуже великий відсоток відмов від участі в опитуваннях — до 92%.

“Але Зеленський дуже звертає увагу на рейтинги і виходить, що в нього є два проблемних опоненти. Це Буданов і Залужний… Про результати цих розмов чув різне, але якщо узагальнити, захвату після цих розмов у Зеленського немає. Він відчув потенційні проблеми і з боку одного генерала, і з боку іншого генерала”, — зауважив народний депутат.

За його словами, розмови він вів, у тому числі на тему і потенційних виборів, і потенційного місця в команді, і де вони себе бачать. Себе Зеленський, як зазначив політик, бачить тільки президентом, а іншим може пропонувати різні посади. Однак, уточнив нардеп, між обіцянками та реальним виконанням може бути велика різниця.

Народний депутат також розповів про нові екстравагантні ідеї проведення виборів — перенести вибори президента в парламент, і там переобрати знову Зеленського.

“Таке теж вже виринає і також обговорюється. Але зрозуміло, для цього потрібні зміни в Конституцію, які неможливі під час воєнного стану. Тому як це зробити, чесно кажучи, абсолютно незрозуміло. Але все це сьогодні активно обговорюється в Офісі президента”, — підсумував парламентар.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку Гончаренка, “потужна потужність Зеленського” небезпечна.