Зеленський не в захваті: в Раді розкрили шокуючі ідеї щодо виборів президента

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Президент України Володимир Зеленський, як розповіли в Раді, минулого тижня провів зустрічі з колишнім головкомом Валерієм Залужним та керівником Офісу президента Кирилом Будановим. Зазначають, що обговорювали питання виборів президента.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що почалася нова хвиля розмов про вибори в Україні. Саме через це, за його словами, Зеленський зустрічався з генералами. І хоча зараз немає варіантів для проведення виборів, на думку парламентаря, тема виникла через можливе вікно завершення війни восени, чи можливо це українська традиція очікувати виборів.
При цьому нардеп розповів, що соціологічні опитування не відображають реальні рейтинги, адже дуже великий відсоток відмов від участі в опитуваннях — до 92%.
За його словами, розмови він вів, у тому числі на тему і потенційних виборів, і потенційного місця в команді, і де вони себе бачать. Себе Зеленський, як зазначив політик, бачить тільки президентом, а іншим може пропонувати різні посади. Однак, уточнив нардеп, між обіцянками та реальним виконанням може бути велика різниця.
Народний депутат також розповів про нові екстравагантні ідеї проведення виборів — перенести вибори президента в парламент, і там переобрати знову Зеленського.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку Гончаренка, “потужна потужність Зеленського” небезпечна.