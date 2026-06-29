Зеленский не в восторге: в Раде раскрыли шокирующие идеи по выборам президента

Президент Украины Владимир Зеленский, как рассказали в Раде, на прошлой неделе провел встречи с бывшим главкомом Валерием Залужным и руководителем Офиса президента Кириллом Будановым. Отмечают, что обсуждали вопросы выборов президента.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что началась новая волна разговоров о выборах в Украине. Именно поэтому, по его словам, Зеленский встречался с генералами. И хотя сейчас нет вариантов для проведения выборов, по мнению парламентария, тема возникла из-за возможного окна завершения войны осенью, возможно ли это украинская традиция ждать выборов.

"Но реально Зеленский привел ряд соответствующих разговоров с Будановым о том, что он может идти и Зеленский — баллотироваться. Конечно, он дальше собирается баллотироваться. Не слушайте все эти истории, что Зеленский может не буду баллотироваться. По крайней мере, сейчас он точно хочет баллотироваться. И более того — уверен своей победе. Видит как препятствие несколько вещей – потенциальные рейтинги Залужного и Буданова”, — отметил политик.

При этом нардеп рассказал, что социологические опросы не отражают реальные рейтинги, ведь очень велик процент отказов от участия в опросах — до 92%.

"Но Зеленский очень обращает внимание на рейтинги и получается, что у него есть два проблемных оппонента. Это Буданов и Залужный... О результатах этих разговоров слышал разное, но если обобщить, восторга после этих разговоров у Зеленского нет. Он испытал потенциальные проблемы и со стороны одного генерала, и со стороны другого генерала", — отметил народный депутат.

По его словам, разговоры он вел, в том числе по теме и потенциальных выборов, и потенциального места в команде, и где они себя видят. Себя Зеленский, как отметил политик, видит только президентом, а другим может предлагать разные должности. Однако, уточнил нардеп, между обещаниями и реальным исполнением может быть большая разница.

Народный депутат также рассказал о новых экстравагантных идеях проведения выборов — перенести выборы президента в парламент, и там переизбрать снова Зеленского.

"Такое тоже уже выныривает и тоже обсуждается. Но понятно, для этого нужны изменения в Конституцию, которые невозможны во время военного положения. Потому как это сделать, честно говоря, совершенно непонятно. Но все это сегодня активно обсуждается в Офисе президента", — подытожил парламентарий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению Гончаренко, "мощная мощность Зеленского" опасна.