Зеленский не в восторге: в Раде раскрыли шокирующие идеи по выборам президента

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский, как рассказали в Раде, на прошлой неделе провел встречи с бывшим главкомом Валерием Залужным и руководителем Офиса президента Кириллом Будановым. Отмечают, что обсуждали вопросы выборов президента.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что началась новая волна разговоров о выборах в Украине. Именно поэтому, по его словам, Зеленский встречался с генералами. И хотя сейчас нет вариантов для проведения выборов, по мнению парламентария, тема возникла из-за возможного окна завершения войны осенью, возможно ли это украинская традиция ждать выборов.
При этом нардеп рассказал, что социологические опросы не отражают реальные рейтинги, ведь очень велик процент отказов от участия в опросах — до 92%.
По его словам, разговоры он вел, в том числе по теме и потенциальных выборов, и потенциального места в команде, и где они себя видят. Себя Зеленский, как отметил политик, видит только президентом, а другим может предлагать разные должности. Однако, уточнил нардеп, между обещаниями и реальным исполнением может быть большая разница.
Народный депутат также рассказал о новых экстравагантных идеях проведения выборов — перенести выборы президента в парламент, и там переизбрать снова Зеленского.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению Гончаренко, "мощная мощность Зеленского" опасна.