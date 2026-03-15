Зеленський назвав терміни ремонту нафтопроводу "Дружба"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що технічне відновлення нафтопроводу "Дружба" може зайняти до двох місяців. Водночас президент наголосив, що питання ремонту пов’язане не лише з технічними роботами, а й із ширшим політичним і економічним контекстом.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що Україна не причетна до пошкодження трубопроводу. Зеленський заявив, що об’єкт потрапив під удари Росії.

"Я не підривав "Дружбу". Це факт. І з цим ніхто не може сперечатися. "Дружбу" підірвали повітряні цілі, які зайшли з Російської Федерації. І не один раз. Є ж фіксація всіх процесів", — зазначив Зеленський.

Водночас глава держави висловився проти відновлення транзиту російської нафти без ширших політичних домовленостей. Він нагадав, що рішення про фінансову підтримку України на суму 90 мільярдів євро було підтримане усіма 27 країнами ЄС, однак тепер воно фактично заблоковане одним лідером прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

За словами президента, питання ремонту нафтопроводу не можна розглядати окремо від енергетичної політики та санкцій проти Росії. Зеленський вважає, що передусім необхідно визначити, чи готові країни Європи й надалі купувати російську нафту. Лише після цього може бути ухвалене комплексне рішення разом з партнерами, зокрема з США, а також з державами, які не завжди дотримуються нафтових санкцій, серед яких Китай, Індія та Бразилія.

"Про всяк випадок ми назвали можливу дату технічного відновлення "Дружби" — до двох місяців. Але головне питання — чи має Україна в Європі право купувати та транзитувати російську нафту", — додав президент.

