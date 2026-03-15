logo

BTC/USD

71851

ETH/USD

2120.07

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленский назвал сроки ремонта нефтепровода "Дружба"
НОВОСТИ

Зеленский назвал сроки ремонта нефтепровода "Дружба"

Зеленский заявил, что техническое восстановление нефтепровода "Дружба" может занять до двух месяцев.

15 марта 2026, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что техническое восстановление нефтепровода "Дружба" может занять до двух месяцев. В то же время президент подчеркнул, что вопрос ремонта связан не только с техническими работами, но и с более широким политическим и экономическим контекстом.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что Украина не имеет отношения к повреждению трубопровода. Зеленский заявил, что объект попал под удары России.

"Я не взрывал "Дружбу". Это факт. И с этим никто не может спорить. "Дружбу" взорвали воздушные цели, которые зашли из Российской Федерации. И не раз. Есть же фиксация всех процессов", — отметил Зеленский.

В то же время глава государства высказался против возобновления транзита российской нефти без более широких политических договоренностей. Он напомнил, что решение о финансовой поддержке Украины на сумму 90 млрд евро было поддержано всеми 27 странами ЕС, однако теперь оно фактически заблокировано одним лидером премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам президента, вопрос ремонта нефтепровода нельзя рассматривать отдельно от энергетической политики и санкций против России. Зеленский считает, что прежде всего необходимо определить, готовы ли страны Европы и дальше покупать российскую нефть. Только после этого может быть принято комплексное решение вместе с партнерами, в том числе с США, а также с государствами, не всегда соблюдающими нефтяные санкции, среди которых Китай, Индия и Бразилия.

"На всякий случай мы назвали возможную дату технического восстановления "Дружбы" – до двух месяцев. Но главный вопрос – имеет ли Украина в Европе право покупать и транзитировать российскую нефть", – добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан ответил на открытое письмо Ющенко и упомянул Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что трехсторонние переговоры Украины, США и РФ находятся под угрозой. Зеленский назвал причину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости