Зеленский назвал сроки ремонта нефтепровода "Дружба"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что техническое восстановление нефтепровода "Дружба" может занять до двух месяцев. В то же время президент подчеркнул, что вопрос ремонта связан не только с техническими работами, но и с более широким политическим и экономическим контекстом.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что Украина не имеет отношения к повреждению трубопровода. Зеленский заявил, что объект попал под удары России.

"Я не взрывал "Дружбу". Это факт. И с этим никто не может спорить. "Дружбу" взорвали воздушные цели, которые зашли из Российской Федерации. И не раз. Есть же фиксация всех процессов", — отметил Зеленский.

В то же время глава государства высказался против возобновления транзита российской нефти без более широких политических договоренностей. Он напомнил, что решение о финансовой поддержке Украины на сумму 90 млрд евро было поддержано всеми 27 странами ЕС, однако теперь оно фактически заблокировано одним лидером премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам президента, вопрос ремонта нефтепровода нельзя рассматривать отдельно от энергетической политики и санкций против России. Зеленский считает, что прежде всего необходимо определить, готовы ли страны Европы и дальше покупать российскую нефть. Только после этого может быть принято комплексное решение вместе с партнерами, в том числе с США, а также с государствами, не всегда соблюдающими нефтяные санкции, среди которых Китай, Индия и Бразилия.

"На всякий случай мы назвали возможную дату технического восстановления "Дружбы" – до двух месяцев. Но главный вопрос – имеет ли Украина в Европе право покупать и транзитировать российскую нефть", – добавил президент.

