"Зеленский на своей волне": в Раде не скрывают правду о рисках для государства

Кречмаровская Наталия
Ситуация в Верховной Раде ухудшается – народные депутаты не поддерживают инициативы Кабмина, даже не ходят на работу. Такая деятельность народных избранников уже вызвала негодование и у украинских военных.
Владимир Зеленский.
Что ждет Раду дальше – рассказала народная депутат Нина Южанина.
Политик напомнила, что на часе вопросов к правительству министры не дали четких ответов на вопросы, непосредственно волнующие людей, бизнес. В частности, по ее словам, о ситуации на рынке горючего.
Народная депутат привела тезисы и оценки ситуации, которые прозвучали вместо конкретных ответов:
"Цены на горючее полностью коррелируют с мировыми ценами"
"Основная задача – насытить рынок ресурсом"
"Операторы рынка законтрактованы заранее"
"Планируем на двухмесячный горизонт"
"Горного для посевной хватит на 3-6 недель — дальше увидим"
"Акциз и НДС на топливо уменьшать не будем"
"Программа кешбэка по горючему — самый эффективный инструмент".
Однако, по ее словам, не было сообщено ни слова о:
О возможном картельном сговоре на рынке
О реальных причинах роста цен
Об инфляционных последствиях для населения
На этом фоне, как пояснила Южанина, звучат и публичные заявления Президента, что нардепы должны работать или уйдут на фронт, а оппозиция, якобы, иногда не поддерживает важные законопроекты.
