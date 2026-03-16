"Зеленский на своей волне": в Раде не скрывают правду о рисках для государства

Ситуация в Верховной Раде ухудшается – народные депутаты не поддерживают инициативы Кабмина, даже не ходят на работу. Такая деятельность народных избранников уже вызвала негодование и у украинских военных.

Что ждет Раду дальше – рассказала народная депутат Нина Южанина.

"Очевидно, последние события в парламенте заставляют задуматься не только об отдельных голосованиях или политических заявлениях. Они заставляют поставить гораздо более серьезный вопрос: не заходим ли мы в политический тупик?", — отметила она.

Политик напомнила, что на часе вопросов к правительству министры не дали четких ответов на вопросы, непосредственно волнующие людей, бизнес. В частности, по ее словам, о ситуации на рынке горючего.

Народная депутат привела тезисы и оценки ситуации, которые прозвучали вместо конкретных ответов:

"Цены на горючее полностью коррелируют с мировыми ценами"

"Основная задача – насытить рынок ресурсом"

"Операторы рынка законтрактованы заранее"

"Планируем на двухмесячный горизонт"

"Горного для посевной хватит на 3-6 недель — дальше увидим"

"Акциз и НДС на топливо уменьшать не будем"

"Программа кешбэка по горючему — самый эффективный инструмент".

Однако, по ее словам, не было сообщено ни слова о:

О возможном картельном сговоре на рынке

О реальных причинах роста цен

Об инфляционных последствиях для населения

"Вместо ответов — некий набор общих фраз и без возможности нардепам дать оценку этим фантазиям. И, к сожалению, это все больше напоминает общую тенденцию украинской политики сегодня: много слов — и все меньше ответственности за сказанное", — отметила политик.

На этом фоне, как пояснила Южанина, звучат и публичные заявления Президента, что нардепы должны работать или уйдут на фронт, а оппозиция, якобы, иногда не поддерживает важные законопроекты.

"Да проблема значительно глубже. Хотела написать какие действия хотела бы я увидеть от Президента, потом подумала, что это лишнее. Он на своей волне. Но ведь в воюющей стране такая политика — это уже не просто проблема, это риск для государства", — подытожила она.

