Главная Новости Политика Украины 2026 "Зеленский на своей волне": в Раде не скрывают правду о рисках для государства
"Зеленский на своей волне": в Раде не скрывают правду о рисках для государства

Народная депутат Южанина предупредила о риске для государства

16 марта 2026, 14:24
Кречмаровская Наталия

Ситуация в Верховной Раде ухудшается – народные депутаты не поддерживают инициативы Кабмина, даже не ходят на работу. Такая деятельность народных избранников уже вызвала негодование и у украинских военных.

"Зеленский на своей волне": в Раде не скрывают правду о рисках для государства

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Что ждет Раду дальше – рассказала народная депутат Нина Южанина.

"Очевидно, последние события в парламенте заставляют задуматься не только об отдельных голосованиях или политических заявлениях. Они заставляют поставить гораздо более серьезный вопрос: не заходим ли мы в политический тупик?", — отметила она.

Политик напомнила, что на часе вопросов к правительству министры не дали четких ответов на вопросы, непосредственно волнующие людей, бизнес. В частности, по ее словам, о ситуации на рынке горючего.

Народная депутат привела тезисы и оценки ситуации, которые прозвучали вместо конкретных ответов:

  • "Цены на горючее полностью коррелируют с мировыми ценами"

  • "Основная задача – насытить рынок ресурсом"

  • "Операторы рынка законтрактованы заранее"

  • "Планируем на двухмесячный горизонт"

  • "Горного для посевной хватит на 3-6 недель — дальше увидим"

  • "Акциз и НДС на топливо уменьшать не будем"

  • "Программа кешбэка по горючему — самый эффективный инструмент".

Однако, по ее словам, не было сообщено ни слова о:

  • О возможном картельном сговоре на рынке

  • О реальных причинах роста цен

  • Об инфляционных последствиях для населения

"Вместо ответов — некий набор общих фраз и без возможности нардепам дать оценку этим фантазиям. И, к сожалению, это все больше напоминает общую тенденцию украинской политики сегодня: много слов — и все меньше ответственности за сказанное", — отметила политик.

На этом фоне, как пояснила Южанина, звучат и публичные заявления Президента, что нардепы должны работать или уйдут на фронт, а оппозиция, якобы, иногда не поддерживает важные законопроекты.

"Да проблема значительно глубже. Хотела написать какие действия хотела бы я увидеть от Президента, потом подумала, что это лишнее. Он на своей волне. Но ведь в воюющей стране такая политика — это уже не просто проблема, это риск для государства", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власть "посыпалась".



Источник: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/pfbid035Z39WacgsUrokuXKqWz7EWdZ3AS8WETUieyzDhaZkyPm2EpjU1VcrdD39vZWVyHDl
