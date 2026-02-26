logo

Зеленский только четвертый: кто лидирует в рейтинге доверия украинцев
Зеленский только четвертый: кто лидирует в рейтинге доверия украинцев

Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев по данным Ipsos. Кто еще опередил Зеленского

26 февраля 2026, 08:15
Автор:
Slava Kot

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев среди публичных лиц. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной исследовательской компании Ipsos.

Зеленский только четвертый: кто лидирует в рейтинге доверия украинцев

Каков рейтинг доверия украинцев. Фото из открытых источников

Согласно данным исследования Ipsos, Валерию Залужному доверяют 63% респондентов. Это самый высокий показатель среди всех представителей рейтинга. На втором месте оказался абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, у которого 56% доверия от украинцев. Третью позицию занял бывший руководитель Главного управления разведки, а ныне глава Офиса президента Кирилл Буданов – ему доверяют 55% опрошенных.

Президент Владимир Зеленский оказался на четвёртом месте. 49% украинцев выразили ему доверие, в то время как 38% указали на недоверие.

Зеленский только четвертый: кто лидирует в рейтинге доверия украинцев - фото 2

Рейтинг доверия украинцев

Самый низкий уровень поддержки зафиксирован у бывшего сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко, которому доверяют только 8% украинцев, в то время как рейтинг недоверия составляет 62%. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко имеет 14% доверия, в то же время уровень недоверия к ней достигает 70% — это самый высокий негативный показатель в исследовании.

Опрос также показал общие настроения в обществе: 29% считают, что страна двигается в правильном направлении, 37% — что в неправильном, еще 34% не определились.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский возглавил рейтинг доверия лидеров стран США.

Также "Комментарии" писали, что у украинцев изменилось отношение к вступлению в Европейский Союз и НАТО. Что показали результаты опроса.



Источник: https://www.ipsos.com/en-ua/ukraine-political-sentiment
