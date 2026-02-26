Зеленский только четвертый: кто лидирует в рейтинге доверия украинцев

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев среди публичных лиц. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной исследовательской компании Ipsos.

Каков рейтинг доверия украинцев. Фото из открытых источников

Согласно данным исследования Ipsos, Валерию Залужному доверяют 63% респондентов. Это самый высокий показатель среди всех представителей рейтинга. На втором месте оказался абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, у которого 56% доверия от украинцев. Третью позицию занял бывший руководитель Главного управления разведки, а ныне глава Офиса президента Кирилл Буданов – ему доверяют 55% опрошенных.

Президент Владимир Зеленский оказался на четвёртом месте. 49% украинцев выразили ему доверие, в то время как 38% указали на недоверие.

Рейтинг доверия украинцев

Самый низкий уровень поддержки зафиксирован у бывшего сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко, которому доверяют только 8% украинцев, в то время как рейтинг недоверия составляет 62%. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко имеет 14% доверия, в то же время уровень недоверия к ней достигает 70% — это самый высокий негативный показатель в исследовании.

Опрос также показал общие настроения в обществе: 29% считают, что страна двигается в правильном направлении, 37% — что в неправильном, еще 34% не определились.

