Зеленский хочет дожать нардепов: в Раде рассказали о планах президента

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народные депутаты не смогли принять некоторые законопроекты, которые, как отмечают, являются требованием МВФ. В Раде рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский собирает депутатов фракции "Слуга народа".
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что заседание фракции с участием Зеленского запланировано на понедельник. Фактически, по словам нардепа, это впервые практически с ноября, тогда еще был Андрей Ермак (бывший руководитель Офиса президента – ред.).
По его словам, на следующей неделе приезжает миссия МВФ и уже 27 мая начинает работу. В начале июня будет решение о следующих шагах, подчеркнул парламентарий.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что 20 мая 2019 года — тогда новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу. Сегодня ушел 8-й год президентства Зеленского и народные депутаты упомянули об этой дате.
Народная депутат Марьяна Безуглая также напомнила, что ровно 7 лет, как Зеленский стал Президентом Украины. По ее словам, если бы не было полномасштабного вторжения, он пошел бы с позором.