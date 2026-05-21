Зеленский хочет дожать нардепов: в Раде рассказали о планах президента

Народные депутаты не смогли принять некоторые законопроекты, которые, как отмечают, являются требованием МВФ. В Раде рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский собирает депутатов фракции "Слуга народа".

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что заседание фракции с участием Зеленского запланировано на понедельник. Фактически, по словам нардепа, это впервые практически с ноября, тогда еще был Андрей Ермак (бывший руководитель Офиса президента – ред.).

"Судя по всему Зеленскому сейчас очень нужны голоса Слуг народа за очередные неприятные вещи, которые он снова хочет повесить на депутатов. Одной рукой раздавать деньги, а другой — собирать с людей через налоги на посылки. И все это продвигать будут под лозунгом "нам нужны деньги от Евросоюза и МВФ". Для этого нужно нагнуть сначала собственную фракцию”, – объяснил народный депутат.

По его словам, на следующей неделе приезжает миссия МВФ и уже 27 мая начинает работу. В начале июня будет решение о следующих шагах, подчеркнул парламентарий.

"Поэтому сейчас Зеленский очень хочет встречаться с фракцией, чтобы дожать то, что они там все наобещали", — подытожил политик.

Напомним: 20 мая 2019 года — тогда новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу. Сегодня ушел 8-й год президентства Зеленского и народные депутаты упомянули об этой дате.

Народная депутат Марьяна Безуглая также напомнила, что ровно 7 лет, как Зеленский стал Президентом Украины. По ее словам, если бы не было полномасштабного вторжения, он пошел бы с позором.



