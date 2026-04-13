Зеленський готує новий щит для Європи: Україна стане центром ППО

Україна виходить на новий рівень у сфері безпеки — вже цього тижня розпочнуться переговори з європейськими партнерами про створення спільної системи протиповітряної оборони. Йдеться про масштабний проєкт, який може змінити баланс безпеки на континенті.

Україна веде переговори з Європою про створення спільної системи захисту неба

Як повідомляють "Коментарі", про це інформують в Офісі президента.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ активно просуває ідею інтеграції у європейську систему захисту неба. За його словами, це питання не лише співпраці, а стратегічного вибору для всієї Європи.

Україна диктує нові правила безпеки

Глава держави наголосив, що Україна вже має унікальний досвід у боротьбі з повітряними загрозами, зокрема дронами-камікадзе. Саме цей досвід планують використати для створення нової системи ППО.

За словами Зеленського, Україна вже володіє повним циклом технологій — від радарного поля до систем радіоелектронної боротьби та перехоплення цілей. Це дозволяє не лише захищати власний простір, а й пропонувати рішення іншим країнам.

Українські технології вже працюють за кордоном

Окремо президент підкреслив, що українські розробки вже використовуються за межами Європи. Зокрема, системи перехоплення застосовуються в країнах Близького Сходу та Перської затоки.

Серед партнерів — Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар. Крім того, інтерес до українських технологій проявляють Туреччина, Кувейт і Оман. Це свідчить про глобальне визнання українських розробок у сфері безпеки.

Не лише безпека, а й економіка

Президент також звернув увагу, що співпраця у сфері ППО має і фінансовий аспект. Довгострокові угоди приносять Україні ресурси, які є критично важливими в умовах війни та нестабільності.

Йдеться не лише про гроші, а й про доступ до пального та озброєння, яке необхідне українській армії.

Що це означає для Європи

Зеленський чітко окреслив вибір, який стоїть перед європейськими країнами: або інтеграція України в систему безпеки, або ризик посилення впливу Росії.

Експерти зазначають, що бойовий досвід України вже зараз змінює підходи до оборони. За словами представників НАТО, ще рік тому подібних технологій не існувало, але війна змусила їх створити у рекордні терміни.

