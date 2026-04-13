Зеленский готовит новый щит для Европы: Украина станет центром ПВО

Украина выходит на новый уровень в сфере безопасности — уже на этой неделе начнутся переговоры с европейскими партнерами по созданию совместной системы противовоздушной обороны. Речь идет о масштабном проекте, который может изменить баланс безопасности на континенте.

Украина ведет переговоры с Европой о создании совместной системы защиты неба

Как сообщают "Комментарии", об этом информируют в Офисе президента.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев активно продвигает идею интеграции в европейскую систему защиты неба. По его словам, это вопрос не только сотрудничества, но и стратегического выбора для всей Европы .

Украина диктует новые правила безопасности

Глава государства подчеркнул, что у Украины уже есть уникальный опыт в борьбе с воздушными угрозами, в частности дронами-камикадзе. Именно этот опыт планируется использовать для создания новой системы ПВО.

По словам Зеленского, Украина уже владеет полным циклом технологий — от радарного поля до систем радиоэлектронной борьбы и перехвата целей . Это позволяет не только защищать собственное пространство, но и предлагать решения другим странам.

Украинские технологии уже работают за границей

Отдельно президент подчеркнул, что украинские разработки уже используются вне Европы. В частности, системы перехвата применяются в странах Ближнего Востока и Персидского залива.

Среди партнеров – Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Кроме того, интерес к украинским технологиям проявляют Турция, Кувейт и Оман. Это свидетельствует о глобальном признании украинских разработок в сфере безопасности .

Не только безопасность, но и экономика

Президент также обратил внимание, что сотрудничество в сфере ПВО имеет и финансовый аспект. Долгосрочные соглашения приносят Украине ресурсы, которые критически важны в условиях войны и нестабильности.

Речь идет не только о деньгах, но и о доступе к горючему и вооружению, которое необходимо украинской армии.

Что это значит для Европы

Зеленский четко очертил выбор, стоящий перед европейскими странами: либо интеграция Украины в систему безопасности, либо риск усиления влияния России .

Эксперты отмечают, что боевой опыт Украины уже сейчас меняет подходы к обороне. По словам представителей НАТО, еще год назад таких технологий не существовало, но война заставила их создать в рекордные сроки.

