Зеленський довів себе до "політичної могили": президента рознесли за гучний плювок суспільству

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва різко відреагувала на хвилю критики протестів, які тривають в Україні після кадрових рішень у сфері оборони. Вона заявила, що спроби знецінити учасників акцій та військових, які підтримують суспільне обговорення, є хибними, а владі не варто ігнорувати настрої громадян.

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У своєму дописі Данилюк-Ярмолаєва наголосила, що останніми днями бачить чимало публікацій, у яких учасників протестів закликають "закрити рота", а цивільних звинувачують у тому, що вони нібито не мають права висловлюватися щодо кадрових рішень у військовому керівництві.

"Цивільні за цією версією — нероби, яким нічого робить... А військові мають війною займатись, а не на мітинги ходить", – іронічно описала журналістка аргументи своїх опонентів.

Вона наголосила, що оборона Києва у 2022 році була заслугою не однієї людини, а великої кількості військових підрозділів і цивільних українців.

"Якісь минулі заслуги не мають закладати міни прямо тут і на майбутнє", – зазначила Данилюк-Ярмолаєва, додавши, що столицю захищали не лише військове командування, а й 72-га механізована бригада, 43-тя артилерійська бригада, сили ТрО, ССО, ГУР та тисячі небайдужих громадян.

Окремо журналістка торкнулася скандалу навколо відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. За її словами, справжні причини кадрових рішень можуть бути значно складнішими, ніж це пояснює влада.

"Мої джерела кажуть, що саме це стало головною причиною раптового звільнення очільника Міноборони", – написала вона, пов'язавши ситуацію із суперечками щодо закупівель дронів та впливом окремих представників влади.

Данилюк-Ярмолаєва також звернула увагу, що учасники нинішніх протестів не виходять за межі мирного спротиву.

"Картонка в стилі "Показилися?" чи "Магній уже не допомагає" — це не гріх і не порушення закону", – наголосила журналістка.

Водночас вона критично оцінила аргументи про те, що президент не зобов'язаний реагувати на суспільний тиск, оскільки кадрові призначення належать до його конституційних повноважень.

"Саме вулиця і визначить, хто там буде президентом на перших виборах після війни. І якщо ти кладеш на неї зараз — завтра вона тебе засипле у політичну могилу", – підсумувала Данилюк-Ярмолаєва.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній міністр оборони Михайло Федоров готовий повернутися до уряду лише за однієї умови — якщо йому запропонують очолити Міністерство оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в оточенні ексміністра.