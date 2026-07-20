Зеленский довел себя до "политической могилы": президента разнесли за громкий плевок обществу

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева резко отреагировала на волну критики протестов, продолжающихся в Украине после кадровых решений в сфере обороны. Она заявила, что попытки обесценить участников акций и военных, поддерживающих общественное обсуждение, ошибочны, а власти не стоит игнорировать настроения граждан.

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В своем сообщении Данилюк-Ярмолаева подчеркнула, что в последние дни видит немало публикаций, в которых протестующих призывают "закрыть рот", а гражданских обвиняют в том, что они якобы не имеют права высказываться по поводу кадровых решений в военном руководстве.

"Гражданские по этой версии — бездельники, которым ничего не делает... А военные должны войной заниматься, а не на митинги ходить", – иронически описала журналистка аргументы своих оппонентов.

Она отметила, что оборона Киева в 2022 году была заслугой не одного человека, а большого количества военных подразделений и гражданских украинцев.

"Какие-то прошлые заслуги не должны закладывать мины прямо здесь и на будущее", — отметила Данилюк-Ярмолаева, добавив, что столицу защищали не только военное командование, но и 72-я механизированная бригада, 43-я артиллерийская бригада, силы ТрО, тысячи граждан, СО.

Отдельно журналистка затронула скандал вокруг отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. По ее словам, истинные причины кадровых решений могут быть значительно сложнее, чем объясняют власти.

"Мои источники говорят, что именно это стало главной причиной внезапного увольнения главы Минобороны", — написала она, увязав ситуацию со спорами по закупкам дронов и влиянием отдельных представителей власти.

Данилюк-Ярмолаева также обратила внимание, что участники нынешних протестов не выходят за пределы мирного сопротивления.

"Картонка в стиле "Показались?" или "Магний уже не помогает" — это не грех и не нарушение закона", — подчеркнула журналистка.

В то же время, она критически оценила аргументы о том, что президент не обязан реагировать на общественное давление, поскольку кадровые назначения относятся к его конституционным полномочиям.

"Именно улица и определит, кто там будет президентом на первых выборах после войны. И если ты кладешь на нее сейчас — завтра она тебя засыплет в политическую могилу", — подытожила Данилюк-Ярмолаева.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший министр обороны Михаил Федоров готов вернуться к правительству только при одном условии — если ему предложат возглавить Министерство обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в окружении эксминистра.