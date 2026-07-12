Зеленский анонсировал отставку премьера Свириденко и большие изменения в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о грядущих кадровых изменениях в правительстве. Премьер-министр Юлия Свириденко покинет свой пост и возглавит новое направление работы, связанное с развитием отношений Украины с одним из ключевых международных партнеров. Об этом глава государства сообщил после встречи с главой правительства, в ходе которой стороны обсудили дальнейшие шаги по обновлению исполнительной власти.

Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что Украина переходит к новой модели реализации внешней политики, когда за каждое стратегическое международное направление будет отвечать отдельное высокопоставленное должностное лицо с соответствующим опытом.

Президент рассказал, что вместе с Юлией Свириденко пришел к выводу о необходимости обновления Кабинета Министров. Президент поблагодарил ее за работу в должности премьер-министра и за вклад в деятельность правительственной команды.

"Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу в должности премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером", — анонсировал Зеленский увольнение Свириденко.

Президент выразил надежду, что Верховная Рада в ближайшее время поддержит необходимые кадровые решения. По его словам, изменения коснутся не только правительства. Зеленский анонсировал кадровые перестановки среди руководства правоохранительных органов.

Юлия Свириденко возглавила Кабинет Министров в июле 2025 года, став второй женщиной в истории независимой Украины в должности премьер-министра после Юлии Тимошенко. До назначения она работала первым вицепремьером и министершей экономики, отвечая за экономическую политику, международное сотрудничество и привлечение инвестиций.

Президент не уточнил, когда именно Свириденко покинет пост премьера и кто именно станет новым главой правительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто такая Юлия Свириденко и что о ней известно.