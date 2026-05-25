Зеленская "засветила" новый фитнес-браслет: сколько стоит обновка Первой леди

Первая леди Елена Зеленская "засветила" фитнес-браслет. Такое же устройство раньше "засветили" украинские топ-чиновники.

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за обновками политиков, депутатов и должностных лиц всех уровней, медийных лиц рассказала о стоимости устройства.

"Первая леди Елена Зеленская подверглась мейнстримному веянию и купила фитнес-браслет WHOOP — за здоровьем следить. Такой можно найти за 10 500 грн. Плюс подписка — от 200 до 360 долларов в год", — рассказала блогер.

Она также напомнила, что такой фитнес-браслет есть у премьер-министра Украины Юлии Свириденко и заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

"Жду всех на пробежке в правительственном квартале", — иронично прокомментировала блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что гардероб Первой леди Украины Елены Зеленской всегда вызывал особое внимание. Российская пропаганда писала о заоблачной стоимости одежды, которую Зеленская покупаю за государственный счет. И хотя Первая леди опровергала эту информацию, стоимость украшений, которые она выбрала для визита в США, ошеломляет.

Блогер Harley Quinn сообщила, что Первая леди Елена Зеленская приехала в США в серьгах от Guzema. Стоимость – 119 800 грн.

Относительно других украшений и одежды блогер отмечала серьги от Gunia стоимостью 368 евро. Писала о вышиванке от бренда Gunia, выполненной по индивидуальному заказу.

"Ориентировочная стоимость изделия – 8 200 грн", — написала блогер.

От Guzema в Зеленской раньше видели брошь, которая в 2021 году стоила 24900 грн.

В 2025 году российская пропаганда распространяла фейк, якобы Зеленская отдыхала на дорогом курорте.



