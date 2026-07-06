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Зеленская "засветила" новые серьги: какой бренд выбрала Первая леди

Первая леди Зеленская "засветила" серьги нового бренда

6 июля 2026, 18:34
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Кречмаровская Наталия

Первая леди Елена Зеленская всегда в поле зрения как политиков, так и рядовых граждан. Образы супруги президента Украины Владимира Зеленского привлекают особое внимание.

Зеленская "засветила" новые серьги: какой бренд выбрала Первая леди

Елена Зеленская. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за новинками гардероба украинских чиновников всех уровней, политиков, медийных лиц, рассказала, сколько стоят серьги, которые "засветила" Первая леди.

"Елена Зеленская открыла нам новый бренд. Теперь она носит не петушки, а серьги-курочки от COURABIÉ. Цена – 15 400 гривен. "Гуня" уже не в почете", — отметила блогер.

Зеленская ”засветила” новые серьги: какой бренд выбрала Первая леди - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Елена Зеленская приехала в США в серьгах от Guzema. Стоимость – 119 800 грн.

Отметим, что российская пропаганда распространяет очередной фейк о Первой леди Елене Зеленской. В сети интернет пропагандисты распространяют информацию, якобы "Елена Зеленская сбежала из Украины из 66 млн евро наличными, драгоценностями и золотом из-за риска ареста со стороны НАБУ". Такую информацию распространяют пророссийские каналы со ссылкой на анонимный "источник в британском посольстве" в Киеве.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что на самом деле эта информация полностью выдумана, заявили фактчекеры из StopFake. Отмечали, что ни одно украинское или западное авторитетное медиа не подтверждало такие данные. Единственным источником являются российские и анонимные аккаунты, регулярно распространяющие дезинформацию. Сообщение, как отметили в ЦПД, впервые появилось 17 мая на пророссийском профиле в X, который позиционирует себя как пародийный и открыто иронизирует над фактчекингом.




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Источник: https://t.me/harley_with_love/6210
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