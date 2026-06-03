Зеленская "засветила" брендовые кроссовки: цена обновки Первой леди удивила

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Кречмаровская Наталия
Стиль первой леди Елены Зеленской всегда привлекает внимание как выбором брендов, так и стоимостью обновок.
Елена Зеленская. Фото из открытых источников
Блогер Harley Quinn, кто не пропускает обновки народных политиков, политиков должностных лиц разных уровней и медийных лиц, рассказала о стоимости обуви, которую засветила Первая леди Елена Зеленская.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что гардероб Первой леди Украины Елены Зеленской всегда вызывал особое внимание. Российская пропаганда писала о заоблачной стоимости одежды, которую Зеленская покупаю за государственный счет. И хотя Первая леди опровергала эту информацию, стоимость украшений, которые она выбрала для визита в США, ошеломляет.
Harley Quinn сообщила, что Первая леди Елена Зеленская приехала в США в серьгах от Guzema. Стоимость – 119 800 грн.
Относительно других украшений и одежды блогер отмечала серьги от Gunia стоимостью 368 евро. Писала о вышиванке от бренда Gunia, выполненной по индивидуальному заказу.
"Ориентировочная стоимость изделия – 8 200 грн", — написала блогер.
От Guzema в Зеленской раньше видели брошь, которая в 2021 году стоила 24900 грн.
Ранее российская пропаганда распространяла фейк о Зеленской. В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию, что якобы "Елена Зеленская сбежала из Украины из 66 млн евро наличными, драгоценностями и золотом из-за риска ареста со стороны НАБУ". На самом деле эта информация полностью выдумана, заявили фактчекеры из StopFake.