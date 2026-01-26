Які суми хабарів платять нардепам у ВР: названі точні цифри

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тіньові виплати народним депутатам не зникли, а навпаки суттєво зросли. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), так звані "зарплати в конвертах" для парламентарів збільшилися з 1-2 тисяч до 5 тисяч доларів (215 тисяч гривень) на місяць.

Зарплати в конвертах для нардепів зросли до 5 тисяч доларів. Фото з відкритих джерел

Керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю "Укрінформу" розповів про "зарплати в конвертах" для народних депутатів. За його словами, після лютого 2022 року виплати тимчасово припинилися, однак згодом були відновлені. Спочатку йшлося про 1-2 тисячі доларів за "правильне" голосування за окремі законопроєкти, але з часом суми зросли.

"Потім виплати зросли до 5 тисяч доларів. Могли накладатися і штрафні санкції. Тоді "зарплата" зменшувалася до 3 тисяч доларів", — розповів Клименко.

За його словами, до війни існували періоди, коли нелегальні виплати депутатам доходили й до 20 тисяч доларів на місяць.

Очільник САП нагадав, що перше кримінальне провадження щодо подібних схем було відкрито ще наприкінці 2021 року, за часів перебування на посаді генпрокурора Ірини Венедіктової. Саме тоді антикорупційні органи почали системно документувати факти незаконного впливу на голосування у парламенті.

За словами Клименка, підозри від САП уже отримав 41 народний депутат Верховної Ради 9 скликання. Якщо ж рахувати за весь період роботи антикорупційної інфраструктури, фігурантами справ стали 79 чинних і колишніх парламентарів.

