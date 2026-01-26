logo

Какие суммы взяток платят нардепам в ВР: названы точные цифры
НОВОСТИ

Какие суммы взяток платят нардепам в ВР: названы точные цифры

Во время войны теневые выплаты народным депутатам выросли до 5 тысяч долларов.

26 января 2026, 15:25
Автор:
avatar

Slava Kot

После начала полномасштабного вторжения России в Украину теневые выплаты народным депутатам не исчезли, а наоборот, существенно выросли. По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), так называемые "зарплаты в конвертах" для парламентариев увеличились с 1-2 тысяч до 5 тысяч долларов (215 тысяч гривен) в месяц.

Какие суммы взяток платят нардепам в ВР: названы точные цифры

Зарплаты в конвертах для нардепов выросли до 5 тысяч долларов. Фото из открытых источников

Руководитель САП Александр Клименко в интервью "Укринформу" рассказал о "зарплатах в конвертах" для народных депутатов. По его словам, после февраля 2022 года выплаты временно прекратились, однако впоследствии были возобновлены. Сначала речь шла о 1-2 тысячах долларов за "правильное" голосование за отдельные законопроекты, но со временем суммы выросли.

"Потом выплаты выросли до 5 тысяч долларов. Могли налагаться и штрафные санкции. Тогда "зарплата" уменьшалась до 3 тысяч долларов", – рассказал Клименко.

По его словам, до войны существовали периоды, когда нелегальные выплаты депутатам доходили и до 20 тысяч долларов в месяц.

Глава САП напомнил, что первое уголовное производство по подобным схемам было открыто еще в конце 2021 года, во время пребывания в должности генпрокурора Ирины Венедиктовой. В это время антикоррупционные органы начали системно документировать факты незаконного влияния на голосование в парламенте.

По словам Клименко, подозрения от САП уже получил 41 народный депутат Верховной Рады 9 созыва. Если считать за весь период работы антикоррупционной инфраструктуры, фигурантами дел стали 79 действующих и бывших парламентариев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАБУ обнародовало пленки, где депутаты обсуждают получение взятки за голосование.

Также "Комментарии" писали о том, какая зарплата должна быть у депутатов и министров.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4084286-oleksandr-klimenko-kerivnik-specializovanoi-antikorupcijnoi-prokuraturi.html
