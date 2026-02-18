Залужный заговорил: что стоит за публичным вызовом Зеленскому

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые подробно рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским. Залужный заявил, что в конце 2022 года Служба безопасности Украины провела обыск в его офисе, который он расценивает, как акт запугивания. Кроме того, генерал обвинил президента в провале контрнаступления в 2023 году. О чем говорит интервью Валерия Залужного? Почему оно вышло именно сейчас? И будет ли реакция на произнесенное ОП? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Залужному нужен статус главного оппонента Зеленского

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал ситуацию:

"Громкие комментарии Залужного с критикой Зеленского – это политический сигнал о своей амбиции на высшую власть. По всем канонам скрытой избирательной кампании должен быть триггерный момент, который привлекает внимание активной части общества к рамочной позиции, существенно отличающейся от предыдущей линии поведения".

Эксперт продолжает, у Залужного было очень много удобных и ответственных моментов раньше, когда он мог рассказать об обысках СБУ или конкретной вине президента в провале контрнаступления, но почему-то экс-главком этого не сделал после отставки в феврале 2024-го и не пошел в ва-банк после кадровых предложений Ермака в 2025-м. Залужного в 2022-м.

"Объяснение одно – эту рамку медиакоманда Залужного, вероятно, готовила давно в качестве стартовой и базовой идеи для политической кампании. Ну, а одна из ведущих западных медиа является удобной площадкой для охвата сенсационного сообщения. К тому же, в 2025 году Залужный выпал из ведущего фокуса общественного интереса, а будучи послом лишь оставался гипотетической фигурой украинской политики в тени государственного аппарата, фактически без права на широкие политические движения и действия. Это начало отмечаться на электоральном рейтинге, который вместо ядерного "бронзовения" и перспективного роста начал медленно сокращаться, за счет активности других игроков, постоянно в медийной видимости", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Постернак добавляет, что политически Залужному давно нужно было наступление на электоральном поле и наиболее оптимальным способом укрепить позиции является расширение за счет антиэлектората Зеленского.

"Залужному нужен статус главного оппонента Зеленского. Поэтому критика президента автоматически найдет отклик в среде избирателя, который вряд ли бы проголосовал за Зеленскому в следующем избирательном цикле. Также это попытка политически выстроить, сосчитать и сбить в ядро своих потенциальных сторонников", – отметил эксперт.

Есть вероятность, что генерал принял решение просто громко уйти в отставку

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко говорит, что интервью Валерия Залужного в Associated Press претендует на сенсацию. Залужный впервые прямо заявил публике о том, что Зеленский и его команда мешали ему во время контрнаступления 2023 года.

"Мол, он хотел сконцентрировать все силы на одном направлении, Запорожском, а Зеленский выступал против этого. И вообще, что Зеленский всячески мешал ему заниматься своим делом. Да, в самих фактах ничего нового – мы об этом давно знаем из разных источников, и не только западных. Здесь дело именно в прямом публичном озвучивании – эдакое сечение Рубикона. И главное, что интересует всех: почему сейчас? Почему не раньше? Или не после каких-либо результатов переговоров?", – отметил эксперт.

По его словам, выглядит так, что Залужный получил убедительные показания, что в ближайшее время будут выборы. Не просто в этом году, а буквально до лета. Это то, о чем говорил ранее Дональд Трамп.

"Итак, в контексте выборов Залужному уже сейчас нужно обозначить свою позицию по поводу основных моментов, в частности нынешней власти. Даже если это получится конкретный наезд на самого Зеленского. Думаю, Зеленский, этот наезд не пропустит и не простит. А мы увидим, как Зеленский может влиять на принятие очевидно непопулярных, жестких политических решений. Имеется в виду, защитят ли Залужного наши западные партнеры в должности посла Великобритании? И Залужный ли вообще рассчитывал на это, когда давал интервью. Есть вероятность, что генерал принял решение просто громко уйти в отставку и заняться подготовкой к предвыборной кампании", – констатировал эксперт.

