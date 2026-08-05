Залужний нещадно зрадив інтереси України: розкрито несподіваний нюанс гучної заяви ексголовкома

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що резонансні повідомлення про нібито відмову України від курсу на вступ до НАТО не відповідають дійсності. За словами речника МЗС Георгія Тихого, висловлювання посла України у Великій Британії Валерія Залужного були неправильно інтерпретовані, оскільки їх поширили без повного контексту.

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Тихий пояснив, що під час свого виступу Залужний говорив насамперед про Об'єднані експедиційні сили (JEF), а не про перспективи членства України в Північноатлантичному альянсі.

"У повній цитаті йшлося насамперед про JEF, а не про НАТО. Це логічно, бо Британія є рамковою державою та лідером JEF", – наголосив речник МЗС.

Він також уточнив, що питання інтеграції України до Альянсу перебуває у компетенції української місії при НАТО, а офіційна позиція держави щодо членства не зазнала жодних змін.

"Що стосується вступу до НАТО, то цим напрямом опікується Місія України при НАТО", – зазначив Тихий.

У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що Україна, як і раніше, розглядає вступ до НАТО як ключову гарантію довгострокової безпеки.

"Впевнені, що немає альтернативи членству України в НАТО, якщо союзники прагнуть забезпечити гарантовану безпеку та мир у євроатлантичному просторі", – заявив речник зовнішньополітичного відомства.

Окремо Тихий звернув увагу на роль України в системі європейської безпеки. За його словами, сучасна архітектура безпеки на континенті неможлива без української держави, що підтверджується й рішеннями союзників.

"Архітектура безпеки Європи без України неможлива", – наголосив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні різко засудив чергову масовану ракетно-дронову атаку Росії на Київ і передмістя, наголосивши, що удари по мирних жителях є грубим порушенням міжнародного права. За його словами, обстріли цивільної інфраструктури не можуть мати жодного виправдання.