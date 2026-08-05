Залужный беспощадно изменил интересам Украины: раскрыт неожиданный нюанс громкого заявления экс-главкома

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что резонансные сообщения о якобы отказе Украины от курса на вступление в НАТО не соответствуют действительности. По словам пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, высказывания посла Украины в Великобритании Валерия Залужного были неправильно интерпретированы, поскольку их распространили без полного контекста.

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Тихий объяснил, что во время своего выступления Залужный говорил, прежде всего, об Объединенных экспедиционных силах (JEF), а не о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"В полной цитате речь шла прежде всего о JEF, а не о НАТО. Это логично, потому что Британия является рамочным государством и лидером JEF", — подчеркнул спикер МИД.

Он также уточнил, что вопрос интеграции Украины в Альянс находится в компетенции украинской миссии при НАТО, а официальная позиция государства по членству не претерпела никаких изменений.

"Что касается вступления в НАТО, то это направление занимается Миссией Украины при НАТО", — отметил Тихий.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Украина по-прежнему рассматривает вступление в НАТО как ключевую гарантию долгосрочной безопасности.

"Уверены, что нет альтернативы членству Украины в НАТО, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве", – заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Отдельно Тихий обратил внимание на роль Украины в системе европейской безопасности. По его словам, современная архитектура безопасности на континенте невозможна без украинского государства, что подтверждается и решениями союзников.

"Архитектура безопасности Европы без Украины невозможна", – подчеркнул он.

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