logo

BTC/USD

64308

ETH/USD

1875.79

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Залужный беспощадно изменил интересам Украины: раскрыт неожиданный нюанс громкого заявления экс-главкома
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный беспощадно изменил интересам Украины: раскрыт неожиданный нюанс громкого заявления экс-главкома

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что слова Валерия Залужного были вырваны из контекста, а курс Украины на вступление в НАТО остается неизменным

5 августа 2026, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что резонансные сообщения о якобы отказе Украины от курса на вступление в НАТО не соответствуют действительности. По словам пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, высказывания посла Украины в Великобритании Валерия Залужного были неправильно интерпретированы, поскольку их распространили без полного контекста.

Залужный беспощадно изменил интересам Украины: раскрыт неожиданный нюанс громкого заявления экс-главкома

Фото: из открытых источников

Тихий объяснил, что во время своего выступления Залужный говорил, прежде всего, об Объединенных экспедиционных силах (JEF), а не о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"В полной цитате речь шла прежде всего о JEF, а не о НАТО. Это логично, потому что Британия является рамочным государством и лидером JEF", — подчеркнул спикер МИД.

Он также уточнил, что вопрос интеграции Украины в Альянс находится в компетенции украинской миссии при НАТО, а официальная позиция государства по членству не претерпела никаких изменений.

"Что касается вступления в НАТО, то это направление занимается Миссией Украины при НАТО", — отметил Тихий.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Украина по-прежнему рассматривает вступление в НАТО как ключевую гарантию долгосрочной безопасности.

"Уверены, что нет альтернативы членству Украины в НАТО, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве", – заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Отдельно Тихий обратил внимание на роль Украины в системе европейской безопасности. По его словам, современная архитектура безопасности на континенте невозможна без украинского государства, что подтверждается и решениями союзников.

"Архитектура безопасности Европы без Украины невозможна", – подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни резко осудил очередную массированную ракетно-дроновую атаку России на Киев и пригород, подчеркнув, что удары по мирным жителям являются грубым нарушением международного права. По его словам, обстрелы гражданской инфраструктуры не могут иметь никакого оправдания.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости